Il 'muletto' della futura BMW M3 elettrica si chiama Ashley ed ha 1.000 cavalli

Il progetto "Ashley" identificherebbe il prototipo della prossima M3 elettrica ad alte prestazioni di BMW, equipaggiata con un motore da 1.000 CV, che continua a progredire con nuovi sviluppi molto interessanti.

La sezione M di BMW starebbe infatti varcando i confini della sua piattaforma Neue Klasse anche per i veicoli sportivi elettrici, portando avanti i test anche in condizioni invernali nelle fredde terre del nord della Svezia. Le immagini recenti del progetto Ashley, come è stato denominato, confermano questa avanzata. Questa futura BMW M3 elettrica, immortalata nelle foto spia dei colleghi di Motor.es, offre dettagli molto interessanti, compreso uno sguardo inedito al distintivo stemma M sulla griglia anteriore, che rivela il nome del progetto interno, appunto, Ashley.

Questo progetto è parte di un nuovo sforzo della BMW per creare vetture sportive ad alte prestazioni, equipaggiate con fino a quattro motori elettrici da elevate prestazioni. Le modifiche estetiche evidenziate nelle immagini comprendono un nuovo paraurti anteriore con un prominente spoiler in carbonio e un cofano anteriore ridisegnato, caratterizzato da una fessura centrale. Anche la mimetica attorno ai paraurti è stata modificata, mentre il sistema frenante ha subito un aggiornamento con pinze rosse più convenzionali al posto del tradizionale oro.

Nella parte posteriore troviamo un paraurti in fibra di carbonio, insieme a dettagli come la posizione della batteria spostata vicino alla ruota sinistra e la presenza di un sottile spoiler in carbonio sul bordo del cofano del bagagliaio.

Questi sviluppi indicano chiaramente che la BMW non si sta limitando alla sperimentazione della piattaforma e del sistema di propulsione, ma sta anche considerando l'aerodinamica e la distribuzione dei pesi come elementi chiave, il che lascia supporre che il progetto Ashley si riferisca ad un modello che vedremo prima o poi sulle strade urbane. L'aerodinamica e la distribuzione dei pesi sono cruciali per mantenere le prestazioni e l'equilibrio della vettura, specialmente nei modelli elettrici sportivi che la BMW intende lanciare a partire dal 2028. Ma non è tutto, la prossima M3 verrà realizzata anche con motore a combustione interna, oltre che elettrica.

BMW ha anche lanciato il programma "BMW 2024 BEV Conquest", offrendo 1.000 dollari di incentivo ai proprietari di auto elettriche di altre marche che passano a una BMW i4, i5 o iX. Questo incentivo è combinabile con altre promozioni e sarà valido principalmente negli Stati occidentali fino al 1 aprile. La casa automobilistica offre anche sconti e crediti di leasing per i modelli i4 e iX, insieme a un rimborso di 4.000 dollari per la nuova berlina elettrica BMW i5.