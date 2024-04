Mukesh Ambani, 170 supercar in un palazzo di 2 mld di dollari: la security gira in G63 AMG

Avere un palazzo dal valore di 2 miliardi di dollari solamente per parcheggiare le proprie supercar. Un sogno, vero? Beh per qualcuno tutto questo è diventato realtà. In India, infatti, un miliardario può permettersi un intero palazzo solo per stipare centinaia di supercar.

Stiamo parlando di Mukesh Ambani, padre di quel Anant Ambani convolato a nozze solamente poche settimane fa, sempre in India, realizzando forse l'evento più esclusivo della storia. A cantare alla festa è stata chiamata addirittura Rihanna, per l'occasione pagata la bellezza di 7 milioni di dollari. A partecipare alla festa, inoltre, è stato beccato anche il presidente del Gruppo Stellantis John Elkann (Stellantis Cassino, piano per le uscite volontarie: 80mila euro a chi ha più di 55 anni).

Comunque sia, Mukesh è il proprietario di una reggia dal valore ultramiliardario formata da ben 27 piani, in cui sono rinchiuse, o meglio ancora custodite (per non dire parcheggiate) le sue auto di lusso che compongono parte della collezione di supercar del miliardario indiano. In totale si tratta di 170 vetture, queste tenute come fossero una sorta di tesoro nell'altissimo (e lussuosissimo) 'garage Jio', il nomignolo dato al palazzo del signor Ambani.

Osservando la lista dei modelli custoditi in questi 27 piani si rischia seriamente di ritrovarsi con l'acquolina che cola agli angoli della bocca. Giusto per segnalare qualche nome illustre tra le supercar del paperone indiano: Mercedes-Maybach Benz S660, una BMW 760Li blindata, Rolls Royce Phantom Drophead Coupé, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes Maybach 62, Aston Martin Rapide, Bentley Continental Flying Spur, Lamborghini Urus e Bentley Bentayga. Inoltre, giusto per non farsi mancare niente, anche il personale di sicurezza della famiglia è dotato delle proprie auto di lusso, ovvero ben quattro Mercedes-AMG G63 (Mercedes-Benz (e non solo): queste sono le 5 AMG più stravaganti di sempre).

