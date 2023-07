Mugen RR, la più estrema Honda NSX che purtroppo non vide mai la luce

La Honda NSX è un'auto leggendaria, senza dubbio una delle sportive più belle mai realizzate, non soltanto in Giappone. Considerata la Ferrari nipponica è una vettura che ha scritto pagine indelebili nella storia delle auto, e il suo ultimo capitolo avrebbe potuto essere addirittura ancora più memorabile.

L'Honda NSX divenne famosissima a seguito di un video con Ayrton Senna, un filmato storico, quasi leggendario, grazie anche al mitico calzino bianco e ai mocassini indossati dal mito brasiliano morto durante il Gp di Imola del 1994.

Nel 2022 è stata lanciata la versione ibrida della Honda NSX, il canto del cigno della stessa supercar termica, e chissà che in futuro non possa giungere sul mercato una versione elettrica. Per ora tutto tace, nell'attesa torna alla mente la mitica Mugen RR, l'Honda NSX più estrema mai realizzata, che venne svelata addirittura nel 2009, quattro anni dopo la fine della produzione della prima versione, a conferma di quanto quella vettura fosse un sogno per gli appassionati.

In occasione del ventesimo anniversario della coupé, il tuner giapponese Mugen, da sempre affiliato a Honda (l'azienda è stata fondata da Hirotoshi Honda, figlio del celebre patron dell'azienda nipponica), presentò il suo progetto partendo da un telaio derivante da una Honda NSX che corse il GT500, il mitico campionato superturismo giapponese.

Esteticamente la vettura appariva molto simile alla versione da corsa, a cominciare dal paraurti anteriore, quindi i passaruota allargati e le minigonne in fibra di carbonio. Nella zona posteriore venne invece montato un paraurti più largo con terminali di scarico centrali e uno spoiler gigantesco con luci di stop a LED.

L'elemento che però spiccava di più, di chiara derivazione corsaiola, era lo snorkel funzionante che sovrastava il lunotto posteriore, una gigantesca pinna che catturava l'aria per raffreddare il motore. Internamente, invece, venne utilizzato Alcantara rosso con inserti neri sempre dello stesso materiale, quindi sedili avvolgenti in classico stile racing, e un volante derivato dalla Civic Type R.

Infine il motore, un propulsore V6 C32B da 3,2 litri messo a punto da Mugen, le cui specifiche non sono però state mai ufficializzate. Si parla di circa 350 cavalli di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi.

Come detto in apertura, la Honda NSX Mugen RR venne presentata a Tokyo ma nonostante venne di fatto acclamata dal pubblico, alla fine non entrò mai in produzione: sarebbe stata una fine leggendaria per una supercar mitologica.