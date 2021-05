Questa MTB elettrica è in offerta flash a meno di 670 euro: attenzione però

Se state cercando una bicicletta elettrica a pedalata assistita che non costi una fortuna, date un’occhiata alla e-MTB Smlro C6 in offerta su Gearbest.

La bici è proposta a 667,88 euro in vendita flash con il 34% di sconto, il suo prezzo originale infatti era di 1.011,94 euro. La spedizione è gratuita in Italia ed è prevista fra il 24 e il 27 maggio, mentre la consegna avverrà dopo 32-45 giorni lavorativi, bisogna dunque avere un po’ pazienza visto che la due ruote vi arriverà direttamente dalla Cina - ma su Gearbest è una pratica molto comune, non preoccupatevi di questo.

Quattro i colori disponibili: Nero Rosso, Bianco Blu, Bianco Rosso e Nero Blu, tutti allo stesso prezzo in offerta. Il telaio è in lega di alluminio, i pneumatici sono da 26 pollici, la batteria invece è agli ioni di litio da 48V/13Ah e il motore è da 500W e può raggiungere i 35 km/h - attenzione infatti perché non sembra omologata per circolare sulle strade pubbliche europee, potete usarla però in montagna, su strade sterrate. Si ricarica in circa 4-6 ore e può portare fino a 150 kg di peso, ma qual è la sua autonomia? In modalità Power Assist 80-100 km, in Pure Electric 45 km.