La MTB elettrica ARGENTO Performance Pro nei negozi Mediaworld e online

Il mondo delle due ruote sta cambiando profondamente. Moto e scooter stanno diventando 100% elettrici, mentre le e-bike con assistenza elettrica stanno spopolando sempre di più. Oltre alle classiche bici urbane, anche le eMTB stanno ottenendo grande successo, tanto che Mediaworld ha deciso di vendere la ARGENTO Performance Pro.

Offerta nella colorazione nero-arancione, la ARGENTO Performance Pro è una e-bike davvero full optional, con sospensioni anteriori e posteriori (tecnicamente è una Full Suspension). Ha un motore centrale OLI (100% italiano) da 250W e una batteria LG 36V da 12,8 Ah, 461 Wh, sufficiente a percorrere dai 60 ai 120 km a seconda del grado di assistenza, del peso del ciclista, delle condizioni della strada.

Un pacchetto davvero completo che comprende ruote da 27,5”x2,3” KENDA, freni a disco idraulici sia all’antieroe che al posteriore TEKTRO HD-T285, cambio Shimano Acera a 7 rapporti, forcella anteriore ZOOM VAXA in alluminio, pedali in alluminio VP-565 e molto altro ancora - motivo per cui vi rimandiamo alla scheda tecnica completa. In assistenza raggiunge una velocità massima di 25 km/h, così come la legge europea impone per le e-bike omologate, inoltre la sella è una ROYAL VIVO.

Il tutto è proposto di listino e anche da Mediaworld a 1.999 euro, un prezzo perfettamente in linea con le caratteristiche del modello. Certo non è chiaro quale taglia venga venduta nei negozi Mediaworld oppure online, è però confortante vedere come anche le eMTB stiano arrivando di prepotenza presso la grande distribuzione. Inoltre vi ricordiamo che fino al 31 dicembre 2020 è attivo il Bonus Mobilità 2020, che vi permette di ottenere una e-bike simile con 500 euro di rimborso/sconto, nel caso in cui abbiate tutti i requisiti richiesti dal governo.