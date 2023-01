L'auto elettrica di Xiaomi svelata in anteprima: le foto rubate della MS11

La prima auto elettrica del noto marchio tech cinese Xiaomi si mostra. In rete sono comparse nelle ultime ore alcuni leak, delle foto “rubate” che svelano la versione finale della vettura elettrica denominata MS11.

Una decina di giorni fa era stata annunciata la Xiaomi Modena, prima auto elettrica del marchio che produce smartphone e in generale oggetti tecnologici, ma il nome in questione era riferito solamente al progetto interno. La vettura si chiamerà infatti MS11 così come traspare dalle foto che sono apparse online e che trovate anche su questa pagina.

Xiaomi è al lavoro sull'auto dal 2021, dopo aver acquistato la società di guida autonoma Deepmotion Tech, ed ora è finalmente pronta a svelarla al mondo intero. Si tratta di una berlina dalle classiche dimensioni e linee delle auto elettriche più recenti. La forma è quindi a goccia, molto aerodinamica, di modo da impattare meno con l'aria e ridurre i consumi della batteria, e a qualcuno ha ricordato una McLaren, soprattutto nel frontale.

Il retro, invece, sembra aver preso spunto più da un'Aston Martin DBS, mentre si possono notare i freni Brembo rigorosamente di colore giallo, e in contrasto ai cerchi in lega di generose dimensioni. Il “core” della Xiaomi MS11 sarà però la tecnologia a bordo, a cominciare dal sensore Lidar che si vede chiaramente sul tetto, per arrivare fino agli interni che immaginiamo noi saranno tutto ciò che di avanguardista è attualmente a disposizione di Xiaomi.

Non si conoscono invece le specifiche tecniche, di conseguenza non è dato sapere l'autonomia della batteria ne tanto meno i tempi di ricarica. In ogni caso, stando ad un rapporto di Car News China l'auto utilizzerà batterie fornite da CATL e BYD, mentre i propulsori elettrici saranno prodotti direttamente dall'azienda tecnologica. Obiettivo provare a sfidare la Lucid Air Dream Edition P, l'auto elettrica con più autonomia al mondo.