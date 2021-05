Mr. Las Vegas ha personalizzato un'icona degli anni '80: la riconoscete?

È conosciuto come Mr. Las Vegas poiché è uno dei più importanti showman della scintillante città. Parliamo di Wayne Newton, autore di decine e decine di album, attore cinematografico e protagonista di oltre 30.000 concerti sulla Las Vegas Strip!

Newton aveva una passione smodata per le auto. Lo dimostra il veicolo personalizzato che andrà all'asta curata da Barrett-Jackson a giugno. Nel 1971 Mercedes-Benz presentò la SL R107, un'icona dell'automobile destinata a restare in listino fino al 1989. Si tratta della seconda Mercedes più longeva della storia, dopo l'intramontabile Classe G.

La SL conquistò anche gli Stati Uniti, sempre pronti a premiare un'auto europea di qualità, soprattutto se sprovvista di tettuccio. Era il simbolo dei più abbienti, l'auto dei dentisti e degli agenti immobiliari di successo. A quanto pare non abbastanza esclusiva per una celebrità di Las Vegas. E fu così che Wayne Newton acquistò nel 1981 una Mercedes-Benz 380SL personalizzata.

Le modifiche sono estese e realizzate interamente dall'azienda Niko-Michael Coachworks di Long Island, New York. La capote di serie è stata sostituita con un tetto rigido a scomparsa formato da due elementi. Sopra il bagagliaio posteriore è stata posta la ruota di scorta, la carrozzeria è allargata e stravolta nelle forme. L'ornamento che segue la linea di cintura è in oro e include le maniglie della portiera, con un sistema di apertura appositamente progettato. All'anteriore i fari squadrati sono stati avvicinati tra loro e al centro si trova un massiccio stemma Mercedes in oro. Al contrasto tra nero della carrozzeria e superfici dorate partecipano anche i cerchioni BBS, anch'essi simbolo indiscusso degli anni '80. Il risultato finale, che piaccia o meno, rende quasi irriconoscibile il veicolo di partenza.

Forse la sorpresa maggiore è scoprire che gli interni sono prettamente di serie, dotati tuttavia di lussuosi optional, come lo stereo a cassette Becker Grand Prix. Anche il motore, un V8 da 3,8 litri capace di erogare 218 CV, non è stato elaborato.

La 380SL di Mr. Las Vegas è stata sempre parte del suo museo personale ed ha al tachimetro poco più di 3.000 chilometri. Un'occasione per i fan di Mercedes-Benz o di Wayne Newton: l'asta di Barrett-Jackson si terrà a Las Vegas dal 17 al 19 giugno.

La SL è uno dei prodotti di punta di Mercedes. La nuova generazione di SL è alle porte e, per la prima volta, è stata progettata interamente dal reparto AMG; si tornerà alla capote in tela, come nell'iconica R107... a meno che non prendiate l'esemplare protagonista di questa notizia. (immagini Barrett-Jackson)