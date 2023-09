Move-in, il dispositivo che permette alle vecchie auto di circolare anche con i divieti

Con le limitazioni introdotte dalle città e dalle regioni, che di recente stanno letteralmente piovendo, vedi ad esempio il blocco in Piemonte dei Diesel Euro 5 (divieto poi revocato), è tornato fortemente di moda in queste ore il dispositivo Move-in.

Si tratta in sostanza di una scatola nera che viene installata nelle vecchie auto inquinanti e che tiene traccia degli spostamenti degli automobilisti nonché delle loro modalità di guida, premiando i guidatori più virtuosi.

E' stata introdotta un anno fa dalla regione Lombardia, ma a breve anche Piemonte ed Emilia Romagna la adotteranno nel proprio codice della strada, permettendo così una deroga ai veicoli inquinanti, come ad esempio Euro 0, ma anche 1, 2, 3 e via discorrendo, di poter circolare nonostante divieti vari.

Move-in è l'abbreviazione di Monitoraggio veicoli inquinanti, e utilizza la tecnologia Gps che traccia gli spostamenti dei veicoli, nel rispetto della privacy. Inoltre, conteggia i chilometri percorsi e appunto le modalità di guida.

Il servizio è ad adesione volontaria ed ha un doppio costo: 30 euro per installare la “scatola nera” e altri 20 euro annui per usufruire del servizio. Una spesa che non è affatto eccessiva tenendo conto che è ammortizzabile su tutto l'anno e che in caso contrario comporta “l'abbandono” del veicolo.

Come detto in apertura, sono sempre di più le città che stanno mettendo i bastoni fra le ruote ai veicoli inquinanti e fra queste in prima fila troviamo Milano pronta ad introdurre l'Area C tutta la settimana e un ticket più caro.

Una volta che il dispositivo viene installato, si può tranquillamente circolare a patto che si resti in un determinato limite di chilometraggio annuo. Ad esempio un Euro 0, che sia diesel o benzina, può viaggiare per un massimo di 1.000 km, mentre un Euro 4 fino ad 8.000 km. Sono poi previsti dei bonus come ad esempio 0,2 chilometri di percorrenza in più per ogni chilometro percorso in autostrada ad una velocità compresa fra i 70 e i 100 km/h, così come altri 0,2 chilometri per la percorrenza di strade extraurbane senza accelerare a più di 2 m/s2. Infine sono previsti 100 metri in più per ogni chilometro percorso su strade urbane sempre senza fare grandi accelerazioni.

Quattro sono gli installatori che hanno aderito al servizio e che sono autorizzati, leggasi Air, OctoTelematics, Viasat e LoJack Italia. Va comunque specificato che in caso di divieto assoluto della circolazione, come ad esempio le domeniche con targa alterna o ecologiche, anche coloro che hanno Move-in saranno costretti a lasciare l'auto in garage.