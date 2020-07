La mountain bike elettrica Argento Performance nel volantino Expert

Anche Expert, così come altre grandi catene di elettronica, ha deciso di puntare molte delle sue carte sulla nuova micromobilità elettrica - soprattutto dopo il recente Bonus Mobilità 2020. Nel suo ultimo volantino troviamo così l'ottima Mountain Bike elettrica Argento Performance.

Prima di continuare vi ricordiamo che non tutti i negozi Expert d'Italia potrebbero aderire al volantino in questione, che si chiama 100% Convenienza ed è valido fino al prossimo 12 luglio.

Non parliamo di un modello estremamente economico, sono infatti richiesti 1.499 euro, è però il minimo per un prodotto di questa fattura e con le caratteristiche che seguono: abbiamo ruote KENDA da 27,5" x 3", un motore posteriore XF e una batteria LG da 36V e 12,8Ah, che permette distanze fino a 80 km. 25 km/h la velocità massima, come previsto dalla legge, abbiamo inoltre 5 livelli di pedalata assistita, un cambio SHIMANO a 7 rapporti, un impianto frenante TEKTRO.

Se potete accedere al Bonus Mobilità 2020 avete anche un rimborso governativo di 500 euro, andreste dunque a pagare la Argento Performance 999 euro - con Expert che ha a disposizione anche due colorazioni differenti.

Se invece cercate una piccola bici pieghevole tradizionale, nello stesso volantino c'è la Nilox X0 proposta a 149,99 euro, che costa solo 59,60 euro con il Bonus.