Motowatt W1X, la moto elettrica a due ruote motrici che si guida con la patente B

Se non avete mai sentito parlare di Motowatt, tranquilli è tutto normale: il marchio francese è al suo debutto e il primo modello offerto al pubblico prende il nome di Motowatt W1X. Un battesimo del fuoco, visto che si tratta di una moto elettrica a due ruote motrici.

Anche se tecnicamente potrebbe sembrare l’ennesima moto “simil 125 cc”, in realtà non è così - e appena sopra vi abbiamo già spoilerato perché. La Motowatt W1X monta due motori elettrici, uno per ruota, ed eroga una potenza massima di 25 kW, ovvero 34 CV. La moto però può essere guidata anche con patente A1 oppure B, la potenza nominale infatti si ferma a 11 kW/15 CV, il limite massimo per le patenti appena citate (il tutto mentre in California si pensa a un patentino per le e-bike).

La vera particolarità della Motowatt W1X è la trazione: nel mondo delle quattro ruote è abbastanza comune imbattersi in modelli a trazione integrale, con le due ruote invece la stragrande maggioranza del mercato è a trazione posteriore.

Con l’elettrico è arrivato qualche modello a trazione anteriore grazie all’installazione del motore nel mozzo anteriore, la Motowatt W1X invece ha un propulsore per ruota, è dunque una moto elettrica a trazione integrale. Purtroppo non abbiamo molti altri dettagli tecnici, Motowatt ha appena svelato la moto e non è scesa nel particolare, sappiamo però che l’autonomia sarà di circa 130 km e la batteria si potrà ricaricare dal 20% all’80% in 5 ore e mezza. Le prime consegne sono previste per il gennaio 2025, ci sarà dunque da aspettare. Gli ordini invece apriranno a marzo 2024.