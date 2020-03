Questo motoscafo non è un motoscafo, ma un furgone modificato: no, non galleggia

Per qualche ragione che ci sfugge, qualcuno ha preso un vecchio furgone commerciale e lo ha trasformato in un enorme motoscafo. Siccome le leggi sulle omologazioni americane sono completamente fuori da ogni grazie divina (sì, lo diciamo con una fortissima invidia) può pure circolare liberamente su strada. In compenso (ovviamente) non galleggia.

Questo abominio su ruote è in vendita su eBay. Pertanto, se per qualche trauma infantile avete sempre desiderato di possedere qualcosa del genere, ve lo potete procurare per circa 52.000 euro.

Come già detto, il motoscafo dispone anche di specchietti retrovisori, frecce e indicatori di posizione, che a quanto pare è quanto basta per poter circolare in America.

Il veicolo è stato realizzato unendo un Ford E-350 del 1995 con un motoscafo Sea Ray Cabin. Sebbene siamo dei discreti fan degli interni dei veicoli ispirati al mondo di motoscafi e Yacht — pensate alla stupenda Abarth 695 Rivale o a questa roulotte—, sembra che in questo caso sia stato seguito il procedimento inverso, nel senso che l'esterno è quello di un'imbarcazione, mentre l'abitacolo ha lo stile di un furgone commerciale.

La cosa peculiare è che non ci sono porte, ma si sale esclusivamente attraverso le scale. Il motore è un V8 con alle spalle oltre 150.000 miglia.