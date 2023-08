Il motorsport potrebbe diventare disciplina olimpica a Los Angeles 2028

Il motorsport potrebbe diventare disciplina olimpica alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Vi piacerebbe l’idea? Il comitato olimpico sta valutando l’ingresso della disciplina, anche se ancora non è chiaro quale tipo di categoria verrebbe presa in considerazione.

Le Olimpiadi, come ben sappiamo, non sono mai statiche, al contrario è facile che nuove discipline e competizioni vengano aggiunte alla grande lista degli sport ufficialmente riconosciuti. Ebbene per Los Angeles 2028 il comitato sta valutando l’ingresso di diverse discipline, si parla del flag football, del lacrosse, del baseball-softball, ma anche del cricket, della breakdance, del karate, del kickboxing, dello squash e... del motorsport per l’appunto.

Certo la parola “motorsport” può voler dire tutto e niente, è troppo vaga, le indiscrezioni parlano di discipline come l’autocross oppure il karting, che potrebbero benissimo essere allestite all’interno di uno stadio olimpico. I rumor parlano anche di rally e di oval track racing, anche se sono meno probabili a causa delle particolari infrastrutture richieste. Molto quotata è anche una competizione completamente elettrica, una soluzione che sarebbe perfettamente in linea con i recenti focus mondiali di sostenibilità (magari un campionato olimpico di monopattini elettrici...).

Vedremo cosa accadrà, dunque, a Los Angeles, come dicevamo in apertura è comunque uno standard vedere nuovi sport a ogni nuova Olimpiade. A Parigi 2024 assisteremo ad esempio al debutto della breakdance, l’arrampicata sportiva, lo skateboarding e il surfing.