Motorola lancia un dongle per Android Auto wireless: vediamo come funziona

Negli ultimi anni è letteralmente esplosa la "mania" di Apple CarPlay e Android Auto, feature che possono portare le app dei nostri telefoni sugli schermi delle nostre auto. Funzionalità che possono funzionare anche wireless ma non sempre. Ebbene Motorola ha pensato di lanciare un dongle ufficiale per Android Auto wireless.

Purtroppo non tutti i telefoni e pochissime automobili premium supportano a oggi Android Auto wireless, motivo per cui un dongle apposito potrebbe risolvere un sacco di problemi (e in passato abbiamo già visto prodotti come il nuovo CarDongle per Android Auto oppure il sistema AAWireless per Android Auto). È con queste premesse che nasce il nuovo Motorola MA1, mostrato per la prima volta al CES 2022 di Las Vegas.

Realizzato in collaborazione con SGW Global, il dongle si connette alla presa USB dell'auto, là dove solitamente colleghiamo il cavo del telefono; è poi il dongle stesso a connettersi wireless al telefono, permettendoci di usare Android Auto senza fili anche su quelle auto che non lo permettono di serie.

Ovviamente perché tutto funzioni è comunque necessaria una vettura dotata di Android Auto, ciò che va a fare il dongle di Motorola è creare una connessione WiFi a 5 GHz anche in quelle vetture che non sono dotate di questa tecnologia; il vostro telefono invece deve supportare come minimo Android 11 o superiore e la banda 5 GHz. Il Motorola MA1 sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 28 gennaio a un prezzo di circa 80 euro al cambio, siamo in attesa di conoscere il suo prezzo ufficiale per l'Europa.