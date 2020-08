Motori e videogiochi: il nuovo controller di PS5 garantirà un feeling senza precedenti

Sony finora è stata molto sibillina circa la sua prossima generazione di console, ma alcuni punti cardine dell'offerta next-gen della compagnia sono già stati puntellati. Uno di questi concerne il nuovo sistema di controllo, che viene stravolto nella nomenclatura e assume forme molto diverse rispetto a quelle precedenti.

Si chiamerà Dual Sense, a sottolineare l'enorme importanza del feedback che, secondo Sony, risulterà essere importantissimo da qui a breve, e anzi una delle funzionalità cruciali della prossima ammiraglia del colosso giapponese.

Adesso vi chiederete:"Cosa c'entra questo coi motori?" Bene, è presto detto, poiché abbiamo notizie interessanti circa il prossimo capitolo di Gran Turismo, relative proprio al sistema di input. Kazunori Yamauchi, leader della casa di sviluppo Polyphony Digital, ha infatti appena espresso la sua opinione in merito attraverso le pagine del PlayStation Blog:"Credo che l'uso più efficace dei trigger adattivi (in Gran Turismo 7) è quella di replicare l'operazione del sistema anti-bloccaggio in frenata. Un ABS tipico rilascia la pressione sul freno in modo intermittente mentre il conducente continua a spingere sul pedale. Il trigger adattivo è perfetto per ricreare questa sensazione sul pedale, e consentirà al giocatore di sentire e capire fedelmente la relazione tra la forza frenante che si sceglie di imprimere e l'attrito dello pneumatico."

Ovviamente tramite un controller classico, e quindi senza volante e pedaliera, le sensazioni non potranno essere esattamente le medesime delle vetture vere, ma tramite una postazione di nuova generazione tutto sarà possibile. Insomma, prima di lasciarvi al video di annuncio relativo a Gran Turismo 7 (ecco la nostra anteprima sul titolo) e visibile in fondo alla pagina, abbiamo una notizia per voi circa il mondo degli eSports: nel 2023 il campionato con auto a idrogeno correrà anche in digitale.