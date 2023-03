I motori termici non andranno in pensione dal 2035, l'Ue ci ripensa: 'Ammessi e-fuel'

L'Unione Europea dirà sì agli e-fuel permettendo così ai motori endotermici di continuare il loro ciclo vitale oltre il 2035. E' questa l'anticipazione, per certi versi clamorosa, da parte dell'agenzia Reuters.

L'ufficialità non vi è ancora ma secondo quanto raccolto dai colleghi della stampa, fonte assolutamente attendibile, sembra che la Commissione Europea abbia deciso di cedere alle richieste della Germania, che ha sempre spinto affinchè si possano introdurre i carburanti sintetici di modo da mantenere i motori endotermici ancora in vita anche dopo il ban del 2035.

Al momento si tratta di una bozza di accordo, ma questa sembrerebbe essere la linea dell'Ue. Come anticipato l'idea è quella di creare una nuova categoria di veicoli nell'Unione Europea, appunto le auto che possano funzionare solo con carburanti ad emissioni zero.

Si tratta di veicoli che dovranno essere alimentati solamente ad e-fuel, di conseguenza bisognerà fare in modo che negli stessi non possano essere introdotti benzina o gasolio tramite qualche particolare tecnologia che sarà studiata nei prossimi anni.

Si tratta di una proposta scappatoia che come detto sopra farà felice in particolare la Germania, dove tre persone su quattro sarebbero contrarie alle auto elettriche dal 2035, anno in cui sarà appunto vietato vendere vetture che emetteranno CO2.

A sposare la linea tedesca anche l'Italia, che spinge per i carburanti sintetici sostenuta da Ferrari, che insieme a Porsche sarebbe la casa più interessate all'e-fuel. A questo punto non ci resta che attendere l'ufficialità che potrebbe arrivare in tempi brevi, visto che si parla di una decisione imminente.

Staremo quindi a vedere se tale anticipazione verrà confermata o meno, la cosa certa è che la notizia con grande probabilità potrebbe far storcere il naso a molti, a cominciare, paradossalmente, dalle principali aziende tedesche già votate all'elettrico.

Volkswagen, ad esempio, ha bollato l'e-fuel come una vecchia tecnologia, bollando la questione come “discussione inutile”. Vedremo cosa accadrà: la sensazione è che le polemiche saranno accese.