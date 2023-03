Dei motori termici ci mancherà il suono, l'unica cosa in cui le auto elettriche peccano

Cosa ci mancherà dei motori termici quando andranno definitivamente in archivio? Il suono, il rumore, la sinfonia. Purtroppo le auto elettriche sono impossibilitate a replicare le melodie emesse dai motori a benzina, nonostante vari tentativi artificiali.

Sicuramente fra molti di voi, appassionati di auto e motori, ci saranno coloro che saranno in grado di riconoscere dal rumore una vettura. Ad esempio il suono di una 500 Abarth è inconfondibile, ma anche quello di una Subaru Impreza e di una Mitsubishi Lancer Evo sono alquanto iconici.

Che dire poi del classico motore boxer di Porsche, o anche del V12 Lamborghini o dei vari propulsori Ferrari che si sono susseguiti negli anni, senza menzionare le belve americane, capace di emettere un suono inconfondibile.

Tutti "marchi di fabbrica" che fanno girare la testa a chi sta passeggiando per strada, volente o nolente. Quante volte vi è capitato ad esempio di sentire un rombo in lontananza, e di vedere sbucare da una curva una Lamborghini o una Ferrari? Una magia per gli occhi e nel contempo per le orecchie.

Il rumore è sempre stato associato alle auto sportive, ma in generale ai motori. Si pensi ad esempio alle Harley Davidson, il cui scoppiettio ciop, ciop, ciop è decisamente iconico. Sia chiaro, dal 2035 non è che tutti i motori termici improvvisamente scompariranno ma è logico che con la diffusione sempre più massiccia delle elettriche i bei suoni “di un tempo” andranno sempre più diradandosi. E' un po' il prezzo da pagare per avere un mondo più pulito riducendo le emissioni, ma rappresenta senza dubbio un conto alquanto salato.



Le case automobilistiche stanno cercando di correre ai ripari in tal senso. Ad esempio Ferrari ha depositato un brevetto sonoro per la prima Rossa elettrica che sembra davvero geniale, mentre la Fiat 500 Abarth elettrica avrà un sound sintetico riprodotto tramite una sorta di speaker.

Tutti tentativi che per ora non sembrano comunque convincere i puristi ma il futuro non si sa cosa ci aspetta, magari un giorno le elettriche suoneranno come un V12, oppure, saremmo ammaliati dal suono degli EV al punto da dimenticarci come “cantavano” una volta i propulsori a benzina...