I motori termici hanno gli anni contati: i brand automotive che diventeranno elettrici

Il mondo automotive sta per cambiare profondamente, sta per abbracciare una rivoluzione silenziosa (letteralmente) che porterà i motori termici a scomparire. Sono diverse del resto le case produttrici che hanno già annunciato il loro stop alla produzione termica. Cerchiamo di capire quali sono.

Partiamo da Stellantis, quarto gruppo auto al mondo che in Europa se la batte testa a testa con Volkswagen (testa a testa fra Stellantis e Volkswagen nel 2021). Sono ben 14 i marchi sotto l'ala di Stellantis, pensiamo soprattutto a Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Opel, Peugeot, Citroen, DS, che dal 2030 venderanno solo auto elettriche nel vecchio continente (il 50% elettrico negli USA).

Lancia addirittura staccherà i rubinetti termici dal 2026, mentre DS lo farà nel 2024, Opel entro il 2028. Alfa Romeo seguirà la medesima strada diventando 100% elettrica dal 2027 (Alfa Romeo sarà elettrica dal 2027). Anche Nissan ha scelto il 2030 come data limite per la vendita di nuove auto a benzina e diesel, mentre il Gruppo Renault ha intenzione di anticipare al 2026 con Dacia e Alpine, mentre la marca Renault sarà a zero emissioni entro il 2030. Toyota, dopo anni di tentennamenti, si è finalmente decisa a prendere una posizione chiara: entro il 2030 vedremo 30 nuovi modelli elettrici, il marchio luxury Lexus invece sarà totalmente elettrico dal 2035.

Volvo ha scelto il 2030 per diventare 100% elettrica, mentre Audi non avrà più motori termici dal 2033. Persino un marchio ad alte prestazioni come Lamborghini staccherà prima o poi la spina ai motori termici, presentando la prima auto elettrica nel 2027 ed elettrificando l'intera gamma Lamborghini entro la fine del 2024. In casa BMW Group le MINI saranno tutte elettriche entro il 2030, Mercedes nel frattempo vuole diventare elettrica già dal 2025 assieme a Jaguar. All'appello non manca Ford, che sarà un brand 100% elettrico a partire dal 2030 in Europa.