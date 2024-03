Con motori potenti aumentano gli incidenti: usato BMW un disastro, meglio Alfa Romeo

Le auto con motori potenti hanno più probabilità di fare incidenti. Quella che sembra una frase fatta abbastanza scontata è ora supportata dai dati di carVertical, che ha pubblicato un nuovo, interessante studio relativo al mercato dell’usato.

Agli amanti dei numeri e della statistica non basta sapere che con le auto più potenti è più probabile avere degli incidenti. I dati reali - esaminati tenendo conto dei rapporti sulla storia dei veicoli di 43 marchi automobilistici diversi - dicono che il 20,3% dei veicoli Alfa Romeo controllati su carVertical con potenza fino a 100 kW/134 CV ha avuto un incidente, mentre salendo a più di 400 kW/536 CV la percentuale arriva al 28,8%. Risultati simili si sono ottenuti con le auto Volkswagen: fino a 100 kW è risultato incidentato il 42,6%, mentre si sale al 48,9% con motori da 300 a 400 kW. (Per lo zoom sull'infografica cliccate sull'immagine che trovate dopo il testo)

Passando ai modelli Fiat scopriamo che fino a 100 kW i veicoli con danni accertati sono il 21,8%, mentre tra i 200 e i 300 kW si sale a 24,5%. Con Renault le cifre dicono 36,3% di auto con motore poco potente che hanno subito un incidente, mentre tra i 200 e i 300 kW si sale a 39,7%. In casa Toyota abbiamo il 36% di auto poco potenti incidentate e il 39,5% con motori tra i 200 e i 300 kW. Bisogna però notare come Toyota, assieme ad altri marchi, non abbia veicoli con potenza superiore a 400 kW, questo dunque aiuta a tenere relativamente bassi i numeri.

Guardate invece cosa succede con BMW: fino a 100 kW i dati schizzano comunque al 60,3%, mentre con potenze superiori ai 400 kW si sale addirittura al 68,6%, significa che acquistare una BMW usata “immacolata” e non incidentata è una vera impresa. Inoltre, sempre a proposito di potenza, sono le Ferrari le auto più danneggiate sul mercato dell'usato. Anche i veicoli Tesla superano il 60% quando i motori vanno oltre i 400 kW. “Mentre tutti i veicoli devono rispettare le norme del codice della strada, sembra che le auto più potenti ignorino i limiti di velocità e che i loro conducenti corrano rischi maggiori. Non esiste un solo marchio in cui i veicoli meno potenti siano più soggetti agli incidenti”, ha detto Matas Buzelis, esperto automobilistico e responsabile della comunicazione di carVertical.

