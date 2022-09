I motori a gasolio funzionano a idrogeno: la rivoluzione arriva dal Canada

Il mondo dei trasporti sta sicuramente vivendo un momento di transizione. Le vetture passeggeri sembrano destinate all'elettrico alimentato a batteria, i mezzi pesanti invece potrebbero presto sfruttare l'idrogeno, anche grazie a un rivoluzionario sistema realizzato in Canada.

Questo sistema di alimentazione si chiama H2 HPDITM ed è stato sviluppato dalla canadese Westport. La particolarità di questo sistema? Si può applicare anche ai motori a gasolio esistenti, trasformandoli così a idrogeno. Il Westport Fuel Systems H2 HPDI è pensato appositamente per i motori termici a gasolio ed è non solo capace di abbattere le emissioni di CO2, anche di aumentare potenza e coppia.

La società dichiara il 20% di potenza in più e fino al 18% di copia in più grazie alla maggiore efficienza del carburante. Le emissioni invece, grazie all'uso dell'idrogeno, sono prossime allo zero. In questo modo le grandi aziende di trasporto o i professionisti non avranno bisogno di acquistare un nuovo veicolo, potranno adeguare le loro flotte esistenti a gasolio a questo nuovo sistema, anche se dovranno organizzarsi con i rifornimenti. Westport ha del resto molta esperienza nel settore, visto che da anni propone il suo sistema LNG HPDI per il metano.

David Johnson, CEO di Westport Fuel Systems, ha dichiarato: "Il sistema di alimentazione H2 HPDITM che alimenta con l'idrogeno un motore a combustione interna trasforma l'innovazione in risposte, creando una sostenibilità di cui siamo molto orgogliosi. Ci piace pensarlo come un punto di svolta senza il cambiamento. La nostra tecnologia raggiunge prestazioni migliori rispetto ai motori diesel, con emissioni di CO2 quasi pari a zero, il tutto utilizzando gli investimenti e le infrastrutture di capitale di produzione esistenti".

A proposito di idrogeno, a Venezia-Mestre è stata aperta la prima stazione di rifornimento H2 di Eni.