Questi motori diesel sono fatti di LEGO: fra pistoni, cilindri e dettagli incredibili

Beyond the Brick ha realizzato dei motori diesel con i mattoncini Lego. Lo youtuber, il cui vero nome è Stefan Weinert, è considerato un vero e proprio purista delle costruzioni. Non utilizza infatti colle o altri metodi di fissaggio per mettere assieme i mattoncini, dando vita a opere realizzate solo con i pezzi standard e assolutamente originali.

Tenendo fede al suo credo ha così deciso di realizzare delle repliche di giganteschi motori diesel in versione miniaturizzata, e il risultato è assolutamente stupefacente. Attraverso il video pubblicato su Youtube e che trovate qui sotto, si può notare ad esempio un motore utilizzato per l'acqua, precisamente un sei cilindri in linea con tanto di turbocompressore. Splendido l'albero motore con i pistoni mentre il collettore di scarico è stato rimosso per meglio apprezzare il sistema di aspirazione che viaggia dal turbocompressore all'intercooler.

Il tutto è perfettamente funzionante nel senso che i vari meccanismi possono muoversi all'unisono replicando appunto il reale funzionamento del motore stesso. Beyond the Brick ha poi realizzato un autoarticolato da ben 40 ruote con tanto di motore sul pianale. Il camion quanto il rimorchio presentano delle sospensioni articolate, identiche a quelle realizzate realmente, e sono stati ricreati i martinetti idraulici per sollevare il motore e apporlo sul rimorchio. Infine l'ultimo pezzo realizzato in LEGO da Weinert, un “mostruoso” diesel V16 con tanto di radiatore e ventola, proprio come un vero gruppo elettrogeno industriale.

Per dare vita a queste splendide realizzazioni lo youtuber ha utilizzato le confezioni LEGO Technic, protagoniste di recente di una Jeep in scala 1:1, caratterizzate da una serie quasi infinita di componenti che permette di simulare qualsiasi sistema meccanico si voglia.

Grazie agli stessi è quindi possibile riprodurre dei modelli funzionanti di auto, imbarcazioni, motori e mezzi industriali, anche particolarmente complicati come appunto quelli dello stesso Weiner. Ovviamente non è la prima volta che tramite i mitici mattoncini si danno vita a creazioni bizzarre quanto ammirevoli, come ad esempio il tachimetro fatto di Lego e perfettamente funzionante.