La fine dei motori diesel è ancora lontana, parola di Toyota

Negli ultimi anni acquistare una nuova auto diesel è stata una vera e propria impresa, ora però qualcosa sta cambiando e Toyota è fermamente convinta che i motori a gasolio hanno ancora un futuro roseo...

Sul gasolio esistono ormai diverse correnti di pensiero: Volvo ha appena prodotto la sua ultima vettura diesel e non proporrà più nessun modello con questa alimentazione, nel frattempo diverse case automobilistiche stanno rimettendo i motori a gasolio in vendita poiché sono richiesti dal pubblico, con Toyota che spinge la cordata e immagina un futuro ancora lungo per questi propulsori. Certo questa previsione arriva da un Paese particolare, l’Australia, dove effettivamente il gasolio è una delle alimentazioni più diffuse. Sean Hanley, a capo del reparto marketing e vendite di Toyota Australia, crede che “il diesel non sia morto, nonostante ciò che si sente in giro. L’alimentazione ha ancora tanto da dire, passerà del tempo prima della sua fine”. Il top manager crede fermamente che il diesel sia un’alimentazione “solida e affidabile”, soprattutto per quanto riguarda SUV e pick-up di grandi dimensioni.

Ovviamente Hanley pensa che sia necessario adattare i motori diesel alle regolamentazioni sempre più stringenti in termini di emissioni, così che possano sopravvivere ancora a lungo. Dopo aver letto queste parole non sorprende venire a sapere che Toyota ha appena lanciato in Australia il nuovo Hilux Mild Hybrid con motore turbodiesel a quattro cilindri e 2,8 litri di cilindrata, un propulsore che in Europa avrebbe più di un problema... Hanley in ogni caso non ha escluso che in futuro il marchio giapponese possa puntare sul diesel sintetico, inoltre sappiamo bene come la marca stia lavorando anche su motori termici a idrogeno, propulsori davvero particolari già testati in pista sulle GR Yaris e GR Corolla. Appena lo scorso febbraio, sempre Toyota ha annunciato di star sviluppando una nuova famiglia di motori termici, sembra dunque che il brand giapponese non abbia alcuna intenzione di lanciarsi a capofitto in campo elettrico - o che comunque non abbia alcuna voglia di gettare la spugna con il termico.

Secondo Akio Toyoda, il mercato 100% elettrico non andrà oltre il 30% di market share in tutto il mondo, significa che il 70% rimarrà termico e il brand giapponese sarà pronto a soddisfare le richieste del pubblico. Il mondo è sicuramente vasto e in diversi Paesi il diesel avrà vita lunga, in Europa invece nel 2023 le vendite di auto elettriche hanno superato quelle di veicoli diesel, dunque è possibile che nel vecchio continente si giochi un campionato differente.

