I motori diesel sono lenti? Questa BMW Serie 1 a gasolio sfiora i 300 km/h in 8 secondi

Vi sarà capitato di assistere o partecipare ad una conversazione inerente a quanto sia sportivo un motore diesel. Ci sono unità costruite con velleità più “corsaiole”, ma un purista vi dirà sempre che un’auto con motore a gasolio non sarà mai una sportiva vera: ebbene, molti cambieranno idea vedendo quanto è veloce questa BMW Serie 1 diesel.

Più che veloce è proprio da record. Parliamo infatti di una BMW Serie 1 molto speciale sviluppata in Romania, e guidata da Dragos Stacescu, il pilota e proprietario della vettura, con cui ha segnato diversi record nell’ultimo campionato di drag race rumeno. E i suoi risultati sono stato un motivo di vanto per BMW stessa, che si è detta orgogliosa dal momento che molti componenti della vettura sono pezzi originali del brand bavarese.

Parliamo di una vettura veramente veloce, capace di toccare i 100 km/h in 1,87 secondi, i 200 km/h in 4,71 secondi, e percorre i 400 metri in appena 8,31 secondi, con una velocità sul traguardo di 270 km/h: in poche parole, questa Serie 1 sfiora i 300 km/h in poco più di 8 secondi.

L’auto è nata partendo da un’innocua Serie 1 118d (noi abbiamo provato su strada la BMW Serie 1 M135i xDrive), generazione E81, a cui hanno aggiunto la trazione integrale ipresa in prestito da una 330 xDrive E90, mentre il motore è un 6 cilindri diesel proveniente da un’altra Serie 3 E90, in questo caso 335d. Il cambio invece arriva dalla X6, ed è un automatico a 8 rapporti.

Stando a quanto riportato dal preparatore, l’auto vanta dunque il 75% dei componenti di serie BMW provenienti dai vari modelli. Il motore ha ricevuto notevoli modifiche per arrivare ad una potenza di 1020 CV e 1650 Nm di coppia, un incremento notevole, nell’ordine del 300 e 200% rispettivamente per potenza e coppia.

Alex Şeremet, Corporate Communication Manager di BMW Romania ha affermato: “Dragoş ha stabilito una performance straordinaria che rimarrà nella storia. Siamo orgogliosi che il progetto di un rumeno abbia stabilito un record mondiale assoluto per BMW. Tali momenti sono molto rari e siamo onorati”.

E a proposito di auto sportive a gasolio, date un’occhiata a questa Ford Mustang su cui hanno montato un imponente motore diesel per trainare barche.