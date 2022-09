Il nuovo motore Yamaha PWseries S2 è più compatto, leggero e potente

Yamaha sta investendo moltissimo tempo e denaro nel mondo delle e-bike, da anni produce motori di eccellente qualità e oggi possiamo dare il benvenuto alla nuova drive unit Yamaha PWseries S2.

Secondo il produttore giapponese, questo nuovo motore sarebbe stato costruito secondo la filosofia del "less is more", andando così a migliorare peso e dimensioni rispetto ai suoi precedenti propulsori per e-bike. Nonostante il peso sia stato ridotto del 16%, abbiamo comunque 75 Nm di coppia, un upgrade del 7% rispetto al motore PW-ST (Yamaha lancia due nuove e-bike con motore PW-ST). Se volete più coppia, c'è sempre il motore Yamaha PW-X3 con 85 Nm.

Queste le caratteristiche principali del PWseries S2:

Nuovo modello per il 2023

Più leggera, più piccola e più potente rispetto alla più venduta PWseries ST

Specifiche leader del settore

Applicazioni universali per i settori Sport e Trail

Accelerazione fluida e naturale

Coppia massima superiore di 75 Nm

Peso molto competitivo di 2,85 kg - 0,5 kg (16%) in meno rispetto alla PWseries ST

Rapporto potenza/peso maggiore

Nuova interfaccia ISIS con assale staffa inferiore

Staffa inferiore più corta di 22,8 mm: pedaliera comoda e funzionale

Tecnologia Yamaha a cadenza zero per un'assistenza immediata

Modalità di supporto automatico per un utilizzo facile ed intuitivo dell'e-Bike

Design affidabile che non richiede manutenzione

Sul fronte peso, come potete vedere, invece abbiamo una bilancia ferma sui 2,85 kg, con un volume generale ridotto del 20%. La drive unit arriva anche con tecnologia Automatic Support Mode, capace di scegliere in autonomia l'assistenza da dare al ciclista in diverse situazioni. Il nuovo Yamaha PWseries S2 arriverà a bordo di diversi modelli MY2023, sia a marchio Yamaha che su brand di terze parti.