È questo il motore Wankel più piccolo in assoluto? Che sound a 30.000 giri!

Il motore Wankel è diventato uno dei motori più chiacchierati nel mondo dell’automobilismo per via del suo rapporto tra dimensioni contenute e potenza espressa, affiancato da un regime di rotazione altissimo che è un piacere da ascoltare. L’unità che vedete è forse il più piccolo Wankel al mondo, ma i numeri non gli mancano.

Poco tempo fa vi avevamo già mostrato un motore rotativo in scala per le auto RC, e in quell’occasione eravamo rimasti estasiati dalla sua fattura e dai suoi 14.000 giri di rotazione. L’esemplare presente nel video di Warped Perfeception però, è ancora più estremo.

Si tratta di un Toyan RS-S100, un motore Wankel con un singolo rotore, che ha una cilindrata di soli 2.4 centimetri cubi ed eroga 0,7 CV. È così piccolo da stare nel palmo di una mano, ma il suono che emette è da grande, e non così distante dall’indimenticabile timbro della Mazda 787B da Le Mans.

Dopo le prime accensioni lo youtuber ha controllato il regime di rotazione massimo raggiungibile dal motore, e il risultato è sbalorditivo: il piccolo Wankel ha toccato i 30.000 giri/min, diventando così caldo da sciogliere il supporto della piccola marmitta, che ha dato forfait staccandosi dal blocco motore.

Questo piccolo capolavoro verrà poi utilizzato su una vettura radiocomandata dopo alcuni ritocchi per farlo performare al meglio, e se foste interessati ad utilizzarlo in un vostro progetto, sappiate che è possibile acquistarlo presso Engine DIY, con un prezzo di 499 dollari per la versione a singolo rotore, e 699 dollari per un motore a doppio rotore.