Un motore della Volkswagen ID.4 arriva dalla Cina: Magna avvia la produzione

Il team HASCO Magna Electric Drive Systems Co. Ltd. ha iniziato la produzione in serie del motore elettrico anteriore che finirà nella Volkswagen ID.4. Si tratta dell'unità eDrive per la configurazione AWD.

Come probabilmente già sapete, le elettriche AWD sono dotate solitamente di doppio motore, uno all'anteriore e uno al posteriore. La Volkswagen ID.4 AWD avrà l'unità frontale costruita per l'appunto da Magna in Cina, un propulsore adatto a funzionare con la piattaforma MEB in generale, la piattaforma elettrica del Gruppo Volkswagen.



Offre una potenza di 80 kW ed è composto anche da una trasmissione a singola marcia e un inverter ad alta tensione. L'unità principale della ID.4 si trova invece al posteriore, un motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW, grazie al quale la potenza totale di output arriva a 220 kW. Questo motore principale è prodotto direttamente in Germania da Volkswagen presso l'impianto di Kassel.



Questo il comunicato ufficiale di Magna: "HME è il fornitore ufficiale dell'unità eDrive secondaria per i modelli MEB a trazione integrale di Volkswagen con potenza superiore a 185 kW. Un prodotto economico da produrre ma molto avanzato, sviluppato con l'approccio modulare e scalabile di Magna. È uno dei tanti prodotti del portfolio Magna, che crea motori elettrici fino a 250 kW per tutti i tipi di veicoli".