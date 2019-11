Il motore della Volkswagen ID.3 è così compatto da entrare in una borsa sportiva

I nuovi motori elettrici portano con loro diversi Pro: sono silenziosi, più energicamente efficienti dei termici, inoltre riducono clamorosamente gli spazi. Il motore della nuova Volkswagen ID.3 ad esempio riesce a entrare in un borsone da palestra.

Il marchio tedesco ha mostrato sul web le potenzialità del suo nuovo powertrain, scrivendo: “Non solo è meno complesso della sua controparte termica, a benzina o diesel, è anche compatto abbastanza da entrare in una borsa sportiva”. Nello specifico l’unità è chiamata APP 310 electric drive e sarà, come anticipato sopra, utilizzato a bordo delle nuove Volkswagen ID.3, con il brand che ha spiegato che la denominazione APP indica un motore e un cambio allocati in parallelo con l’asse.

Questa particolare unità poi è in grado di fornire la stupefacente (in relazione alla grandezza) coppia istantanea di 310 Nm. La sua potenza è inoltre di 150 kW e 200 CV, Volkswagen ha intenzione di produrne 1,4 milioni di unità all’anno a partire dal 2023, associandolo alla sua avanzata piattaforma MEB.

Ricordiamo che le tre Volkswagen ID.3 presenti a listino avranno uguali potenze ma differenti batterie, con autonomia da 330 km, 440 km e 550 km nella variante più capiente e costosa. Il prezzo base dovrebbe essereal di sotto dei 30.000 euro, almeno in Germania.