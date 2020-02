Il motore V8 di una Toyota GT1 appartenuto a Mika Salo è in vendita

Avete sempre sognato di possedere il motore di una Toyota GT1? È arrivato il vostro momento: in Germania esiste un'unità in vendita. Parliamo di un propulsore V8 biturbo da 3.6 litri, una vera belva meccanica.

Il motore proviene dal prototipo di una Toyota GT-One, l'aspetto più interessante infatti è che sia stato creato per spingere una "normale" auto stradale, anche se poi nella realtà questo non è mai avvenuto. Questo propulsore risulta figlio del programma Le Mans istituito da Toyota nel 1990, con il quale puntava a competere nella famosa 24 Ore di Le Mans per l'appunto, nella categoria LMGT1. Il progetto aveva dato alla luce un prototipo eccezionale, velocissimo, anche se non è mai riuscito a trionfare per via di una serie di sfortune.

La Toyota GT-One risultava più veloce delle concorrenti poiché il produttore giapponese aveva "pompato" alcune restrizioni: anche se sulla carta risultava un'auto stradale, per soddisfare le regole GT1, il progetto riguardava un'auto da competizione nuda e cruda, a uso pista, motivo per cui Toyota poi non ha mai venduto nessuna unità al pubblico. Anche oggi i due esemplari esistenti appartengono a Toyota, segno che i loro motori non hanno mai circolato in strada.

Per uno di questi però il fato potrebbe essere diverso, poiché appunto è stato messo in vendita in Germania e qualcuno potrebbe prenderlo per utilizzarlo su una stradale. Il propulsore è un V8 "R36V", si trova nel catalogo di Race Cars Direct e vanta, come anticipato, 3.6 litri, 630 CV di potenza. Per un breve periodo ha spinto il prototipo 805 della GT-One nel 1999, nel 2002 invece Toyota stessa ha regalato l'unità al pilota di Formula 1 Mika Salo per l'ottima stagione di debutto con la scuderia. Proprio Salo pensava di utilizzare questo motore in un'auto da rally, progetto poi mai realizzato. Che sia arrivato finalmente il momento buono? Purtroppo non conosciamo il prezzo del propulsore, bisogna infatti contrattare con il proprietario.