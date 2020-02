Il motore V12 della nuova hypercar Lamborghini Squadra Corse in un video ufficiale

Il 2020 sembra essere particolarmente impegnato per Lamborghini Squadra Corse. In autunno si aspetta la nuova Lamborghini Urus ST-X, in lavorazione però c'è anche una nuova hypercar.

Dell'Urus ST-X sappiamo ormai praticamente tutto, monta un motore V8 Biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 650 CV e 800 Nm di coppia - ma con meno 550 kg rispetto alla variante standard. Il SUV sarà in azione al Lamborghini Super Trofeo World in programma dal 31 ottobre all'1 novembre 2020 sul Circuito di Misano. La hypercar invece, come la sua stessa categoria suggerisce, sarà molto più potente, con a bordo un V12 da 6.5 litri, un bestione che Lamborghini ha deciso di mostrare al pubblico grazie a un video teaser.

Il suono che sentite è sintomo di 830 CV bruti, che si ottengono senza l'ausilio della tecnologia elettrica, in termini di potenza dunque siamo anche oltre la Siàn FKP 37 da 819 CV. Certo non riuscirete a guidare la nuova hypercar Lamborghini sulle strade, poiché sarà creata appositamente per la pista, in ogni caso il prezzo l'avrebbe resa un oggetto del desiderio. A tal proposito Lamborghini promette elementi specifici per la pista, pensiamo a un largo spoiler posteriore, prese d'aria aggiuntive e una carrozzeria d'alluminio e fibra di carbonio.