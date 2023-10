Un motore V12 da 50 centimetri cubici che suona come una Formula 1: vedere per credere

Se pensiamo ad un motore V12 ci viene subito in mente un propulsore importante di supercar come Ferrari e Lamborghini. In realtà esiste un 12 cilindri di soli 50 centimetri cubi davvero mignon: la sua particolarità è che suona come una Formula 1.

A realizzarlo è stato l'azienda Chuan Qi Precision, specializzata nella costruzione di motori in miniatura perfettamente funzionanti, e a pubblicarlo è stato il canale Youtube Johnny Q90, che lo ha recentemente acquistato.

Come appena spiegato, il piccolo V12 è in tutto e per tutto un motore funzionante quindi dotato di pompa per la benzina, albero a camme in testa da 24 valvole, due per ogni cilindro, e la capacità di raggiungere i 12mila giri al minuto con tanto di sound davvero pazzesco.

Domenicali ha recentemente dichiarato che dal 2026 le Formula 1 torneranno ad urlare, e sentendo le sonorità emesse da questo piccolo motore non possiamo che augurarci che il suono futuro delle monoposto assomigli molto a quello emesso dal V12 da 50 centimetri cubici.

Chuan Qi Precision spiega che il suo mini motore viene solitamente utilizzato per auto e barche radiocomandate, ma l'azienda offre anche un cambio a quattro velocità per i clienti che desiderano installare lo stesso motore su qualcosa di più grande, magari un go kart aggiungiamo noi o uno scooter.

Come da video pubblicato sopra, si tratta di una vera e propria perla, e qualcosa di simile ve lo avevamo mostrato soltanto poche settimane fa, quando vi avevamo parlato del Rex Engine, un motore compatto di soli 35kg, in grado di sviluppare ben 120 cavalli e perfettamente utilizzabile su un'auto.

L'ingegneria sta facendo ultimamente dei veri e proprio passi da gigante e anche nel campo dei motori stiamo assistendo a dei risultati pazzeschi: chissà quale sarà il prossimo step, non vediamo l'ora di scoprirlo.