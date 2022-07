Un motore V10 Honda da Formula 1 venduto per più di 20.000 euro, ma non funziona

Ci sono persone che farebbero carte false per mettere le mani sopra un motore originale da Formula 1, e infatti c’è chi è disposto a pagare una fortuna anche per portarsi a casa un’unità non funzionante come questo motore Honda V10 del 2001.

In particolare si tratta del motore Honda RA00E, un propulsore da 3.0 litri e 10 cilindri disposti a V con un angolo tra le bancate di 80°, che veniva montato sulle monoposto Jordan e BAR nel 2001. Si tratta di un motore che al massimo delle sue possibilità erogava 830 CV e poteva urlare fino a 17.900 giri/min, mentre in condizioni di gara si limitava a 810 CV e 17.500 giri/min.

Nonostante i numeri di cui era capace, le due squadre che lo utilizzavano non registrarono prestazioni da riferimento: il miglior risultato lo ottenne Jaques Villeneuve a bordo della BAR-Honda, ottenendo un terzo posto al GP di Spagna e in quello di Germania.

Le note presenti sulla pagina dedicata alla vendita di Collecting Cars raccontano che questo motore veniva completamente smontato e ricostruito ogni 1200 km, ma l’esemplare che vedete ha fatto un percorso diverso. Dopo la sua ultima gara è stato privato di alcuni componenti e successivamente è stato montato su un piedistallo.

Ciò significa che colui che si è aggiudicato questo V10 ha per le mani un motore non funzionante ma potenzialmente pronto a riprendere vita, a patto di reperire i pistoni originali e altre parti interne, un cambio e tutta la componente elettronica necessaria a farlo funzionare. Se così non fosse, si è comunque aggiudicato un prezioso oggetto da collezione di rara bellezza, che dopo 47 offerte è stato venduto per 24.206 euro.

E prima di lasciarvi vi ricordiamo che Honda sta sviluppando delle minigonne mobili per le auto stradali ispirate alla Formula 1, ma non le vedremo in tempi brevi, e di sicuro non saranno a bordo della nuova Honda Civic Type R che debutterà il 20 luglio.