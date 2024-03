Anche un motore turbo per la nuova Kia K4: potenze e caratteristiche ufficiali

Lo scorso 21 marzo 2024 Kia ha anticipato quella che sarebbe stata la sua nuova berlina di punta: la Kia K4. In quell’occasione abbiamo potuto analizzare soltanto il design, oggi invece siamo finalmente in possesso dei dettagli tecnici della vettura, scopriamo dunque con quali motori e caratteristiche sarà venduta.

La Kia K4 è finalmente pronta a debuttare sul mercato globale dopo la presentazione avvenuta al New York International Auto Show 2024. La berlina si presenta come un concentrato di tecnologia da segmento superiore, di serie possiede infatti sistemi avanzati di assistenza alla guida, una grande cura dei dettagli, spazio per la testa e le gambe dei passeggeri posteriori da “leader della categoria”.

Anche Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie assieme a uno schermo multi-segment di quasi 30 pollici (combinato con la strumentazione digitale). Presente anche la Digital Key 2.0 con Ultra Wideband alla pari delle ultime Tesla, un impianto audio premium Harman Kardon, sedili anteriori riscaldati e ventilati, un ampio tetto apribile.

Sul fronte delle dimensioni abbiamo a che fare con una berlina lunga 4,71 metri e larga 1,85 metri, parliamo però di motori - visto che la K4 non sarà elettrica come i modelli della famiglia Kia EV (EV6, EV9 ecc). La vettura sarà a trazione anteriore con due propulsori a listino. Il motore standard è un 2,0 litri da 147 CV e 179 Nm di coppia abbinato a un cambio a variazione intelligente IVT, la seconda opzione invece è rappresentata da un motore turbo da 1,6 litri, 190 CV e 264 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Questo propulsore sarà l’anima della K4 GT-Line Turbo, modello dotato anche di sospensioni posteriori multi-link (elemento che si può avere anche su K4 GT-Line).

Davvero ampio, infine, il portfolio di ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, alcuni dei quali saranno disponibili di serie su tutti gli allestimenti. Fra gli optional anche il Surround-View Monitor (SVM) per una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante, perfetto per le manovre di parcheggio. È ancora presto per sapere disponibilità e prezzi per il mercato europeo ma attendiamo fiduciosi.

