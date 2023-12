Dal motore termico all'auto elettrica: startup europea 'trasforma' le vetture in 8 ore

La startup europea e-Revolt ha un ambizioso obiettivo: convertire auto a benzina in veicoli elettrici in sole 8 ore. La loro strategia si basa su un approccio modulare, attraverso un kit di conversione adatto a una vasta gamma di veicoli che non richiederebbe particolari modifiche.

La startup mira a offrire una soluzione di conversione più rapida ed economica rispetto agli approcci convenzionali. L'obiettivo di completare la conversione in un solo giorno è ambizioso ma potrebbe offrire un vantaggio significativo in termini di convenienza per i clienti. La velocità di installazione consentirebbe ai clienti di evitare lunghe attese e ridurre la dipendenza da mezzi di trasporto alternativi durante il processo di conversione.

L'azienda ritiene che il successo di questa iniziativa dipenda dalla capacità di realizzare una conversione veloce e accessibile, consentendo una rapida adozione di veicoli elettrici. Tuttavia, sottolinea anche che la scalabilità è essenziale per rendere sostenibile l'intero processo di sviluppo e produzione.

Il kit di conversione offerto da e-Revolt fornisce un'autonomia di 250-300 km; il prezzo, che oscilla tra i 12.000 e i 15.000 euro, potrebbe essere un fattore determinante per i potenziali acquirenti, considerando che rappresenta un investimento significativo. Nonostante ciò, l'azienda sottolinea la natura modulare delle sue installazioni consente tuttavia di rendere il proprio vicoli aggiornabile con nuove batterie e nuove tecnologie (nel frattempo però il prezzo di benzina e diesel sta ancora scendendo).

Attualmente, e-Revolt ha completato con successo un prototipo di conversione su una Volkswagen Golf station wagon e sta lavorando per ottenere l'approvazione stradale attraverso il TÜV, l'organizzazione tedesca che gestisce ispezioni e approvazioni per veicoli stradali. L'azienda prevede di offrire i suoi kit di conversione al mercato di massa, ma dovrà affrontare ulteriori sfide, come la produzione su larga scala e l'interazione con i potenziali acquirenti.

Nel mentre che queste iniziative prendono sempre più piede, l'ex conduttore di Top Gear, Jeremy Clarkson, continua a pungere sulle auto elettriche.