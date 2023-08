Questo motore stampato in 3D funziona alla perfezione

La stampa 3D è un'innovativa tecnologia che consente di creare una vasta gamma di oggetti, ma presenta alcune limitazioni, soprattutto quando si tratta di parti resistenti e funzionali. Tuttavia, alcuni appassionati vedono queste sfide come opportunità per sperimentare e superare i confini della tecnologia.

Dopo la folle impresa di una Lamborghini stampata in 3D con dentro il motore di una Corvette, Camden Bowen, uno YouTuber che ha deciso di intraprendere la sfida di stampare in 3D un motore a combustione. Sebbene abbia già creato motori funzionanti in passato, questi erano essenzialmente pompe azionate da aria compressa. Creare un motore a combustione aggiunge un livello ulteriore di complessità, in quanto richiede l'introduzione di carburante (nel suo caso, butano) e la creazione di una sequenza di funzionamento automatico simile a quella di un motore tradizionale.

L'albero motore non poteva essere realizzato interamente in plastica, poiché aveva bisogno di maggiore resistenza. Anche il volano, necessario per stabilizzare il funzionamento del motore, richiedeva l'aggiunta di metallo per ottenere il peso necessario. Il motore creato da Candem ha presentato inizialmente alcuni problemi di accensione per via di una insufficiente compressione.

I motori a combustione interna (ICE) sono progettati per gestire e contenere l'energia generata dalla combustione del carburante in modo sicuro ed efficiente. La potenza e l'efficacia dei motori ICE sono il risultato di decenni di sviluppo e ingegneria dedicati a garantire che possano sopportare le forze generate durante il processo di combustione. La capacità di contenere e canalizzare l'energia dell'esplosione all'interno di un cilindro richiede materiali resistenti, design accurato e sistemi di gestione termica e strutturale.

Nonostante le sfide e le limitazioni, l'esperimento di stampare in 3D un motore a combustione offre comunque un'opportunità educativa interessante. Esplorare i dettagli della combustione interna attraverso l'uso di tecnologie moderne come la stampa 3D può essere un modo coinvolgente per comprendere meglio il funzionamento dei motori e i principi di base che li governano. Anche se potrebbe non portare a un motore funzionante su larga scala, Volkswagen sta già lavorando per portare la stampa 3D nel mondo dell'automobile per la realizzazione di alcuni pezzi specifici. La pratica inoltre, può comunque offrire spunti di apprendimento e apprezzamento per la complessità e l'ingegneria dietro i motori a combustione interna.