Un motore rotativo in miniatura per un'auto RC: sta in una mano e raggiunge i 14.000 giri

Esistono persone che hanno ricevuto in dono una manualità da riferimento, e questo permette loro di costruire opere meravigliose. Se a questo si aggiunge la passione per i motori, non possono che nascere delle vere e proprie opere d’arte, come questo motore rotativo in miniatura che sta nel palmo di una mano.

I video caricati su YouTube da JohnnyQ90 ci mostrano tutto il processo di progettazione e costruzione di un motore Wankel a due rotori, ma nel filmato che trovate in apertura assistiamo alle fasi finali della costruzione, che culminano con il primo vagito del piccolo cuore meccanico.

Nelle fasi iniziali assistiamo alla messa a punto dell’albero eccentrico che si inserisce all’interno del motore e va a muovere i rotori presenti in camera di combustione, già costruiti in un video precedente. Inizialmente si percepivano troppi attriti, ma dopo alcuni accorgimenti tutto è andato per il verso giusto.

A questo punto si passa all’assemblaggio delle singole parti, che seppur in miniatura, mettono in evidenza la grande semplicità costruttiva di questo tipo di motori, composti da pochissimi elementi, uno dei motivi per il quale il Wankel riesce a raggiungere altissimi regimi di rotazione. Dopo aver aggiunto due carburatori arriva quindi il momento di mettere in moto la creatura, che con facilità prende vita emettendo un suono inebriante simile alle vecchie moto 2 tempi da gran premio.

Dopo essersi assicurato che tutto funzionasse a dovere, Johnny ha collegato un contagiri digitale al suo motore, per controllare il regime di rotazione. Il piccolo Wankel borbotta a 4,000 giri/min al minimo, mentre a gas spalancato tocca addirittura i 14.000 giri/min, con un equilibrio degno di nota. Il gioiellino da 10cc di cilindrata è terminato e pronto per essere installato su una vettura radiocomandata, che probabilmente vedremo sul canale YouTube del suo creatore.

