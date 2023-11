Un motore Rolls-Royce Merlin V12 costruito con mattoncini LEGO: incredibile!

Il Rolls-Royce Merlin è stato probabilmente uno dei migliori motori mai costruiti, realizzato fra gli anni Trenta e Quaranta per supportare alcuni dei più famosi aerei da combattimento della Seconda Guerra Mondiale, come il Supermarine Spitfire e il P-51 Mustang. Oggi rivive grazie a una ricostruzione in mattoncini LEGO.

La folle creazione si deve al geniale Ronald Tewes, che sul suo canale YouTube vi mostra diversi progetti interessanti, tutti ovviamente costruiti con i pezzi colorati dell'azienda danese - soprattutto della linea Technic. Tewes ha ricreato il motore V12 da 27 litri che ha permesso ad aerei leggendari di volare durante una guerra mondiale, e non è il solo progetto di questo tipo: il costruttore ha realizzato in mattoncini anche un 7 cilindri Rolls-Royce.

Anche se Tewes non ha realizzato un video dettagliato sulle funzionalità del motore, su YouTube è comunque possibile ammirare l'opera in funzione grazie a un filmato caricato dal canale Beyond the Brick. Guardare il motore in funzione è alquanto affascinante, anche se bisogna ammettere che il sound prodotto non è grintoso come quello del Merlin originale. Il sibilo che sentite arriva da un piccolo motore elettrico che serve a tenere in movimento i pistoni, del resto non è un motore che funziona a benzina...

Di recente abbiamo visto il funzionamento di un motore V8 del tutto trasparente, il progetto di Tewes però è davvero eccezionale. Non sappiamo quanti pezzi abbia impiegato il costruttore, e quanto sia durata la fase di progettazione e realizzazione, il risultato però è incredibile.