Questo motore Porsche Formula 1 è in vendita: era montato sulle McLaren di Lauda e Prost

Nella cultura motoristica giapponese e americana, il cosiddetto “engine swap” è una pratica piuttosto comune, che riguarda appunto la sostituzione di un motore con un'unità dalle caratteristiche anche radicalmente differenti. Ebbene, le scelte ricadono spesso su nomi noti, ma con questo motore Porsche da Formula 1, sareste gli unici.

Il suo nome in codice è Porsche-TAG TTE P01 Formula 1, e si tratta di un motore sviluppato dalla casa di Zuffenhausen per essere montato a bordo delle monoposto McLaren MP4/2. Quest’unità è del 1984, ed è la numero 29 delle 40 totali costruite. In configurazione di qualifica, questo propulsore poteva raggiungere potenze fino a 1060 CV, mentre urlava a 12,600 giri/min.

Questo motore è stato portato al limite da piloti con la P maiuscola, come Niki Lauda, Alain Prost e Keke Rosberg, e con le sue prestazioni ha portato la casa di Woking al successo con la vittoria del campionato piloti dal 1984 al 1986, e con il primo posto nel campionato costruttori nel 1984 e nel 1985.

Questo V6 da 1.5 litri è adesso in vendita sul sito d’aste Collecting Cars, ed in condizioni ottimali, anche se è consigliata una revisione totale prima di rimetterlo eventualmente in moto. Assieme al corpo principale ci sono anche i due turbocompressori originali e i condotti di aspirazione. Nel momento in cui scriviamo, l’offerta attuale è di 10.250 sterline, l’equivalente di circa 12.200 euro, ma restano ancora 25 ore prima dello scadere dell’asta, momenti in cui la cifra potrebbe salire ulteriormente.

Rimetterlo in sesto per portarlo in pista non sarà una cosa a buon mercato, e rispetto ad un “crate engine” (date un’occhiata al motore elettrico Ford derivato da quello della Mustang Mach-E) dedicato necessiterebbe di tanta manutenzione per farlo girare al meglio, ma il suo fascino è smisurato, al punto che starebbe benissimo come pezzo da collezione da sfoggiare nel proprio garage o in salotto, magari trasformandolo in un coffee table, come il tavolo costruito utilizzando un motore Alfa Romeo V6 da competizione.