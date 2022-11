Motore originale Ferrari Enzo all'asta, non è mai uscito dalla sua cassa

Giusto dopo avere venduto la Ferrari F2003 usata da Micheal Schumacher, la casa d’aste RM Sotheby's sta vendendo un motore Tipo F140B V12 da 6,0 litri mai utilizzato, visto normalmente nelle Ferrari Enzo ma, in questo caso, ancora chiuso nella sua cassa originale.

Gli appassionati del Cavallino Rampante e delle supercar in toto staranno sicuramente tenendo quest’asta sott’occhio da quando è stata pubblicata, poiché trovare ancora il V12 originale nella sua cassa completa è piuttosto insolito. Trattandosi poi del primo dei motori della serie F140, all’epoca il potente motore aspirato per auto di serie al mondo con 651 cavalli, si tratta di un pezzo il cui valore storico è sensazionale.

La documentazione fornita conferma poi che questa unità specifica è stata spedita dalla Ferrari alla concessionaria Formula Automobile Copenhagen, potenzialmente per sostituire un motore danneggiato su una Enzo. Tuttavia, non ha lasciato la sua cassa per qualche strano motivo sconosciuto e, oggi, si prepara ad essere venduto per essere montato su un’altra Enzo o, in alternativa, per essere montato per la visualizzazione.

Il motore viene venduto al prezzo suggerito di minimo 200.000 dollari, decisamente alto ma necessario per la storia e pura potenza di questo prodigio dell’ingegneria. Il 10 dicembre l’asta avrà inizio, e chissà quanto offriranno i collezionisti!

Pochi giorni fa, invece, abbiamo visto una collezione clamorosa di supercar all’asta.