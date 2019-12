Questo motore LS7 V-8 è pazzesco, e raggiunge gli 11.230 giri al minuto: ascoltiamolo

Benjamin Strader della EFI University si è posto solo un obiettivo: quello di portare un motore General Motors LS V-8 al raggiungimento degli 11.000 giri al minuto in totale affidabilità. Il propulsore in stock è in grado di arrivare a 7.000 rpm, ma evidentemente non era abbastanza.

Tramite il "Project Spinal Tap" il team è riuscito nell'impresa, commentata in questo modo da Strader:"E' stato un momento del tipo 'hold my beer' quello del quale stiamo parlando, cioè provare a far andare un motore LS7 a 8 cilindri in linea a 11.000 rpm."

L'appassionato di motori ha amesso che il propulsore del video è nato da un esperimento mirato a vedere il suo comportamento al superamento degli 11.000 giri, testandone l'affidabilità sul banco di prova. La potenza massima è stata raggiunta tra i 9.200 e i 9.400 rpm, con un forte calo di prestazioni al superamento di tale soglia.

La bestia da 5,8 litri ha quindi sviluppato 921 cavalli a 9.300 rpm, e 739 Nm di coppia tra gli 8.000 e gli 8.200 giri, fa notare EngineLabs. Per ottenere tutto questo senza combinare disastri e rotture si è optato per la sostituzione del blocco motore con uno più resistente. Lo stesso è stato fatto con l'inserimento di 16 valvole Manton in grado di garantire maggiore coppia in output ed un peso inferiore.

Anche la corretta lubrificazione delle componenti è stata fondamentale, e per far ciò sono stati montati uno speciale carter a secco per tenere tutto ben oliato, anche oltre i 10.000 giri, ed una pompa a sei stadi.

Il momento dell'avvio sarà stato sicuramente snervante per il team, poiché un malfunzionamento avrebbe gettato al vento anni di sviluppo e lavoro ma, come potete notare dal post Facebook in fondo alla pagina, tutto è andato per il verso giusto. Strader ha riportato che il processo ha richiesto quasi due anni per i soli test di stabilità, dopo i quali il Project Spinal Tap è stato poi portato alla conclusione.

