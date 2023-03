Motore F1 meraviglia dell'ingegneria: piccolo come quello di una Yaris ma con 1.000 CV

Quando si dice che la Formula 1 è la punta di diamante del motorsport un motivo c’è eccome: a prescindere del denaro che gira all’interno del circus, dall’abilità dei piloti o quant’altro, ciò che lascia senza fiato è l’evoluzione dei motori che muovono le monoposto, un piccolo cuore da 1.6 litri che riesce ad erogare 1.000 CV.

Se ci pensate, al debutto della Toyota GR Yaris si è parlato molto del suo piccolo 3 cilindri da 1.6 litri capace di sfiorare i 300 CV in condizioni stradali (alcuni preparatori hanno raggiunto i 500 CV di potenza usando il blocco motore di serie della GR Yaris), e dunque pensate quale miracolo d’ingegneria possa essere un motore da Formula 1.

Gli ingegneri sono costretti a sottostare a ferree regolamentazioni, a partire dalla struttura stessa del propulsore, che deve essere da 1.6 litri con 6 cilindri disposti a V di 90°, con un alesaggio di 80 mm e una corsa di 53 mm. Inoltre, deve essere affiancato da due unità elettriche, MGU-K e MGU-H: la prima prende energia da una batteria e fornisce circa 160 CV di potenza all’albero, mentre il secondo gestisce il turbo.

Capite bene che, anche eliminando la componente elettrica, questi motori erogano comunque più di 800 CV ed è un risultato sensazionale. Per raggiungere tali potenze gli ingegneri devono gestire al meglio anche il carburante, ricordando che una monoposto ne può utilizzare un massimo di 110 kg per l’intera gara, dunque ogni litro deve essere utilizzato al meglio, per avere più potenza ma anche per avere un’efficienza superiore, motivo per cui ogni cilindro è dotato di una pre-camera di combustione che aiuta ad ottimizzare tutto il processo successivo.

Questi sono solo alcune delle caratteristiche di questi meravigliosi cuori meccanici, ma nel video pubblicato da Engineering Explained Jason Fenske va ancora più in profondità nelle spiegazioni, introducendo calcoli e ulteriori tecnicismi, dunque i più interessati di voi potranno approfondire avviando il video.

Intanto, il mondiale di Formula 1 2023 è iniziato e dopo il primo round iniziano già le polemiche, con i vertici Red Bull che considerano l’Aston Martin un clone della loro monoposto.