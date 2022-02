Il nuovo motore elettrico di Koenigsegg è pura meraviglia: 340 CV in 30 kg di peso

I tempi stanno cambiando e lo sanno bene anche i grandi marchi sportivi. Il futuro è certamente elettrico, anche nel settore delle grande prestazioni, motivo per cui persino Koenigsegg ha deciso di sviluppare un nuovo motore elettrico: il Quark EV.

L'azienda ha ovviamente un sacco di piani "termici" per il suo prossimo futuro, ad esempio sulla nuova Gemera (per saperne di più: a bordo della Koenigsegg Gemera con Supercar Blondie) sta per arrivare il nuovo Freevalve 3 cilindri da 600 CV, è importante però affacciarsi anche al mondo delle emissioni zero per non rimanere indietro rispetto alla concorrenza. Ebbene la compagnia ha deciso di investire in questo ambito in una maniera che non ci saremmo aspettati: creando un motore dal design unico che Koenigsegg chiama Raxial Flux (espressione che mette insieme i benefici in termini di potenza di un motore Radial-flux e la coppia eccezionale di un design Axial-flux).

L'obiettivo di questo motore è bilanciare alla perfezione potenza e coppia attraverso una trasmissione non troppo complicata, risparmiando inoltre un sacco di peso. Il risultato è un motore da 340 CV/250 kW e 600 Nm di coppia che pesa 30 kg. È stato pensato per funzionare in coppia per generare la bellezza di 680 CV grazie all'unità Terrier (che vedete in basso), che integra un inverter e due unità Quark; secondo Koenigsegg si tratta "del migliore motore EV dell'intera industria sul fronte della densità potenza/coppia".