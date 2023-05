Vi basta questo motore? E' 72 volte più potente di una Koenigsegg Regera

La Koenigsegg Regera è un'auto 'vergognosa' che vanta una potenza di ben 1.500 cavalli, ma il suo incredibile motore non può nulla nei confronti del Wärtsilä RT-flex96C. Stiamo parlando infatti di un propulsore gigantesco che viene utilizzato sulle navi.

Solitamente non trattiamo questi argomenti sulle nostre pagine ma il gigantesco motore di cui sopra vale la pena essere menzionato per i suoi numeri davvero impressionanti, risultato di un processo ingegneristico sublime.

Si tratta prima di tutto di un motore da record essendo il più potente in assoluto, mentre il più grande è il collega MAN B&W 11G95ME-C9.5. Stiamo parlando di un propulsore da ben 108mila cavalli, quindi circa 72 volte la Koenigsegg di cui sopra e con 5mila cavalli in più rispetto al motore più grande appena citato.

Una cotanta potenza ha bisogno di spazio di conseguenza per arrampicarsi sullo stesso propulsore servirà una scala che ci porterà ad un'altezza di tre piani, circa 12 metri. Proprio per via della sua incredibile dimensione, una volta che viene installato sulle navi portacointainer vengono allestite anche delle scale e delle ringhiere ai fianchi, di modo che ingegneri e operai possano muoversi tranquillamente attorno al motore in caso di manutenzione e/o riparazioni e guasti.

La sua cilindrata è impressionante, 25.500 litri, mentre il peso raggiunge le 2.300 tonnellate: difficile pensare ad un qualcosa di meccanico che pesi così tanto. Giusto per fare un paragone e rendere meglio l'idea dei dati da record di questo propulsore, il più classico motore di una berlina ha un metro di diametro, e una cilindrata che può essere di 1.6, 2.0, fino a 3.0 per i motori più performanti, escluse le hypercar.

Il Wärtsilä RT-flex96C è alimentato a gasolio, di conseguenza si tratta di una versione con gli steroidi del TDI della Volkswagen Golf, e la differenza è che è un due tempi e che gira a 102 giri per ogni minuto, producendo una coppia di 5,6 milioni di libbre per piede, permettendo alle mastodontiche navi portacointainer (171.000 tonnellate con 11.000 container a bordo) di spingersi fino ad una velocità di 30 miglia.

Un propulsore davvero incredibile quindi, ma anche se dalle dimensioni ben più ridotte, è impressionante anche il motore montato sul bidone dell'immondizia lanciato a 100 km/h.