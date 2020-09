Questo motore diesel rotativo da 11,6 litri era incredibile

Durante la storia dell'automobile il motore Wankel, o rotativo, è sempre stato vittima del successo dei propulsori a pistoni. Le case automobilistiche più impegnate nel cercare di farlo funzionare sono state Mercedes e General Motors, ma soltanto Mazda ha superato la fase sperimentale.

Col tempo però anche il produttore giapponese ha dovuto abbandonarlo, e ciò è accaduto con il pensionamento della mitica RX-8. A ogni modo, nonostante i problemi del rotativo, una startup statunitense ha voluto riportarlo in auge attraverso un'unità diesel da 11,6 litri.

Questo Rotary Rex è stato denominato Model 2116R, ed è opera del fornitore di motori per la marina Rotary Power International. In base al materiale di marketing risalente all'agosto del 2000, il 2116R era una unità a due rotori con un blocco in alluminio e iniezione diretta con un sistema a candele di accensione, che garantivano un rapporto di compressione di 8.5:1 il quale a sua volta consentiva l'uso di benzina, kerosene, diesel o persino carburante per jet. La sua potenza massima si attestava sui 1.000 cavalli a 3.600 giri al minuto, mentre la coppia arrivava a 2.101 Nm a 2.400 giri.

Il modello descritto finora era in realtà quello basilare, poiché si poteva arrivare anche ad un motore a quattro rotori da 23,1 litri (4231R), oppure addirittura ad uno a sei rotori da 34,7 litri (6347R). Questi due mostri erogavano rispettivamente una potenza di 2.000 e 3.000 cavalli.



Il futuro ci lascia immaginare che ogni tipo di unità termica verrà man mano accantonata, anche se non del tutto. In questo senso auto elettriche come l'imminente Volkswagen ID.3 (ecco la sua autonomia in autostrada) o la Tesla Model Y appena arrivata in Italia dagli Stati Uniti la faranno da padrone, e infatti nel corso degli ultimi mesi in Europa si è registrato un boom relativo all'acquisto di auto elettriche.