Il motore 3 cilindri della Toyota GT Yaris può sfiorare i 500 CV senza battere ciglio

Ci sono alcuni motori che sono diventati delle leggende del monto automobilistico, come il 2JZ a 6 cilindri delle Supra, capace di gestire potenze impressionanti (di recente abbiamo visto anche il motore Supra su una Lamborghini Gallardo del SEMA Show). E a quanto pare Toyota ha fatto nuovamente centro con il piccolo motore della GR Yaris.

Il nome in codice del cuoricino che equipaggia la GR Yaris è G16E-GTS, un po’ più lungo e meno immediato da ricordare rispetto a quello della Supra, ma sembra che abbia tutte le carte in regola per seguire le orme del suo successo. La prova arriva dal tuner australiano Powertune Australia, che al banco prova ha registrato un’incredibile potenza di 480 CV alla ruota, con il turbo alla pressione di 36 psi (2,48 bar).

Per ottenere questi risultati i tecnici non hanno stravolto il propulsore, che rimane praticamente identico a quello montato come primo equipaggiamento, salvo per le molle delle valvole. La potenza extra è dovuta all’impianto di scarico sportivo, un nuovo intercooler, un turbo più grande e un sistema carburante che può attingere da un serbatoio ausiliario che contiene etanolo.

Queste modifiche non hanno minimamente intaccato la salute del motore, che ha continuato a mantenere una perfetta pressione del liquido di raffreddamento e dell’olio, e lo stesso discorso vale per tutti i componenti della trasmissione, che non sembrano risentire della potenza e dei 500 Nm di coppia generati dal piccolo 3 cilindri.

L’auto in questione appartiene a Andrew Hawkins di Motive Video, che a tal proposito ha pubblicato un filmato dove vediamo la bombetta arancione alle prese con i rilevamenti al banco prova, dove vedrete con i vostri occhi la potenza che genera e sentire il sound del nuovo impianto di scarico. Secondo il proprietario, al momento si tratta della GR Yaris più potente al mondo, e basandosi su altri progetti presenti in giro, potrebbe essere un’affermazione plausibile, anche se speriamo di vedere preparazioni ancora più spinte, come è già successo con il 2JZ.

E a proposito di GR Yaris fuori dal comune, godetevi il sound e le doti della Toyota Yaris Hybrid WRC che correrà nel campionato del mondo rally 2022.