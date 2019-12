Questo motore ha 2.200 cavalli, erogati da una V16 da 14,0 litri: il video

Sixteen Power ha di recente presentato la sua folle creazione: un gigantesco motore dalla potenza straordinaria, il quale ha suscitato parecchio interesse tra gli appassionati presenti al SEMA Show 2019.

E' basato su propulsore LS derivante da General Motors e, per renderlo V16, la compagnia ha rimosso il raffreddamento ad acqua e gli scambiatori di calore. Per il resto è quasi tutto intonso, e infatti la sua dimensione resta di 14,0 litri ed è possibile montarlo su parecchie vetture stando a quanto riportato da Muscle Cars and Trucks.

Questa bestia sarà disponibile in tre varianti. La più "debole" presenterà 900 cavalli, seguita da una da 1.200 e da una terza capace di 1.400 cavalli, tutte rigorosamente aspirate. Se invece cercate la potenza a tutti i costi non preoccupatevi, perché arriveranno altre due versioni: la prima garantirà 1.600 cavalli grazie all'aggiunta di due turbo, mentre la seconda raggiungerà i 2.200 cavalli con configurazione quad-turbo.

Date le dimensioni e il peso di tale mostriciattolo dubitiamo fortemente che possa esser montato in posizione anteriore, a meno di grosse modifiche strutturali del veicolo. Come fa notare Autoblog questo LS V16 da 14,0 litri potrebbe essere il sogno di molti hot-rodders.

Non molto tempo fa quelli della EFI University sono riusciti a cavare da un motore simile più di 11.000 giri al minuto. Per concludere vi informiamo invece sull'asta riguardante il magnifico V10 che muoveva le Ferrari di Schumacher e Barrichello nel 2002, dategli un'occhiata.