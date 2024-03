MotoGP, tornano le 850, incubo di Valentino Rossi. Cecchinelli: 'Non sarà come il passato'

Era il 2009 quando Valentino Rossi, parlando con Motociclismo.es, definì il passaggio dalla cilindrata 990 alla 800 come “il più grande errore del campionato del mondo negli ultimi 15 anni”, sottolineando come con quel cambio si fosse perso gran parte dello spettacolo.

Nel corso degli anni ci sono state varie evoluzioni nei propulsori delle due ruote del massimo campionato motociclistico al mondo e con i nuovi regolamenti a partire dal 2027 si tornerà alle 850cc.

La notizia non è ancora ufficiale ma l'era dei razzi a due ruote sembrerebbe essere ormai finita, e nel contempo si ridurrà anche l'aerodinamica, che tanto sta facendo storcere il naso ai piloti e ai puristi.

Una scelta quasi obbligata, ed è stato anche lo stesso Valentino Rossi a spiegarlo: “Le MotoGp stanno diventando troppo veloci”, soltanto poche settimane fa. In ogni caso qualche dubbio rimane, come sottolinea anche Crash.net, ricordando come nell'era delle 800 non via sia stato alcun vincitore di un team satellite, ed inoltre ci sono voluti due anni e mezzo affinchè arrivasse una vittoria con un sorpasso all'ultimo giro.

A cercare di rassicurare gli animi ci ha pensato il Direttore della Tecnologia delle MotoGp, Corrado Cecchinelli, ex DT e poi Vice DG presso Ducati Corse quando Stoner trionfò a bordo della rossa di Borgo Panigale.

"Quello che stiamo facendo - racconta - è un ridimensionamento del motore e un downboring allo stesso tempo. In modo che il propulsore 850cc perderà potenza ma diventerà uguale o addirittura più affidabile e appena facile da guidare come il 1.000cc”.

E ancora: “Non vogliamo solo una riduzione di potenza, vogliamo la stessa affidabilità e guidabilità; inoltre stiamo cercando motori più efficienti e sostenibili”. Cecchinelli sottolinea come l'obiettivo principale sia la sicurezza, e quindi la riduzione dei costi, mantenendo però lo spettacolo in pista: “Sono tutti effetti collaterali che vogliamo ottenere insieme alla sicurezza. E la sicurezza sta sostanzialmente riducendo le prestazioni”.

Cecchinelli ipotizza che le 850cc saranno più lente in curva per via della minore aerodinamica, ma molto probabilmente più sicure. In ogni caso la MotoGp non vuole eliminare del tutto le appendici: “Si tratta di ridurne l'effetto. Perché il loro effetto è in una certa misura pericoloso. Alcuni dicono che le moto sono più sicure perché hanno un limite fisico maggiore con l’aerodinamica ma la verità è che se prendi una bici, aumenti il ​​limite fisico e vai più veloce di prima, finirai per schiantarti a una velocità maggiore”, senza dimenticarsi di tutti gli aspetti collaterali come la scia, il maggior consumo degli pneumatici, e via discorrendo.

“Quindi è necessario un compromesso – conclude Cecchinelli - ma non siamo a favore del divieto, qualunque cosa ciò possa significare. Siamo per i limiti corretti in termini di prestazioni e costo dell’evoluzione”.