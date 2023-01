MotoGP, ecco squadre e piloti che prenderanno parte alla stagione 2023: quante novità!

Nuovo anno, nuova stagione di MotoGP: dopo l’emozionante vittoria del titolo mondiale di Francesco Bagnaia e della sua Ducati Desmosedici GP22, finalmente è il momento di guardare al 2023 scoprendo con il giusto anticipo quali sono squadre e piloti che parteciperanno al Campionato Mondiale di quest’anno.

La line-up delle diverse scuderie è infatti mutata sensibilmente, tra cambi di squadra per certi piloti e passaggio a costruttori diversi per i team stessi. Anzi, il 2023 è a tutti gli effetti l’anno con il maggior numero di cambiamenti se si osserva la storia recente della MotoGP. La prima novità fondamentale è l’uscita di Suzuki dal campionato, che ha costretto Joan Mir e Alex Rins a trovare altre squadre: il primo troverà casa nel team ufficiale Honda assieme a Marc Márquez, mentre il secondo accompagnerà Takaaki Nakagami in LCR Honda.

Si sapeva già che Jack Miller avrebbe poi abbandonato Ducati per passare a KTM, nuova avventura in cui trova Brad Binder, mentre Tech3 è nuovo team ufficiale dopo avere corso come GasGas. Le varie squadre Ducati restano alquanto stabili dopo un anno molto convincente: al posto di Miller nel Ducati Lenovo Team ci sarà Enea Bastianini, mentre Alex Márquez si unirà a Gresini Racing. Di seguito la griglia completa tra squadre, costruttori e piloti:

Ducati Lenovo Team (Ducati): Pecco Bagnaia #63 - Enea Bastianini #23

Monster Energy Yamaha (Yamaha): Fabio Quartararo #20 - Franco Morbidelli #21

Repsol Honda Team (Honda): Marc Márquez #93 - Joan Mir #36

Red Bull KTM Factory Racing (KTM): Brad Binder #33 - Jack Miller #43

Aprilia Racing Team (Aprilia): Aleix Espargaró #41 - Maverick Viñales #12

Prima Pramac Racing (Ducati): Johann Zarco #5 - Jorge Martín #89

Gresini Racing MotoGP (Ducati): Alex Márquez #73 - Fabio Di Giannantonio #49

LCR Honda (Honda): Alex Rins #42 - Takaaki Nakagami #30

CryptoDATA Aprilia RNF (Aprilia): Miguel Oliveira #88 - Raúl Fernández#25

Mooney VR46 Racing Team (Ducati): Luca Marini #10 - Marco Bezzecchi #72

Tech3 GasGas Factory Racing (KTM): Pol Espargaró #44 - Augusto Fernández #37

La prima squadra a presentarsi al pubblico sarà Monster Energy Yamaha in data 17 gennaio, mentre il primo Gran Premio si terrà il 24 marzo 2023 a Portimao, in Portogallo.

Riuscirà Ducati a ripetersi anche quest’anno, dopo avere vinto anche la Superbike con Alvaro Bautista e la Panigale V4? Staremo a vedere.