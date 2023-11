MotoGp, l'era dei razzi a due ruote è finita: la cilindrata dei motori scenderà a 850 cc

La MotoGp dirà addio a partire dal 2027 ai potentissimi motori 1.000 cc che hanno permesso alle due ruote guidate dai vari Bagnania, Martin e Marquez di toccare velocità folli. Nel nome della sicurezza la cilindrata verrà decisamente ridotta.

Non c'è ancora l'ufficialità ma come fa notare Mowmag.com i team sembrerebbero essere ormai orientati a portare i motori ad una cilindrata di 850 cc, di modo da ridurre anche le velocità di punta.

Del resto, se da una parte è suggestivo vedere i bolidi a due ruote sfrecciare a 400 km/h, dall'altra non va dimenticata la questione sicurezza, il che renderebbe gran parte dei circuiti obsoleti.

Gigi Dall'Igna, ingegnere di Ducati, aveva accennato alla questione già la scorsa estate e negli scorsi giorni ha accolto la proposta anche KTM. Pit Beirer, parlando con Speedweek, ha infatti spiegato: "Siamo d'accordo con la riduzione a 850 cc, pensiamo che sia una riduzione relativamente sensata perché se si tolgono 250 cc, si toglie qualcosa a questa classe in termini di coppia e potenza. È possibile elaborare un regolamento MotoGP molto valido con i motori 850 cc”, per poi aggiungere che: “Ora c'è una maggioranza stabile per gli 850 cc”, facendo chiaramente capire come la maggior parte delle squadre sia d'accordo con la riduzione.

"In linea di principio – ha proseguito Beirer - Aprilia vorrebbe rimanere con il motore da 1000 cc. Inizialmente era anche la nostra idea. Ma dopo molte discussioni ci siamo orientati verso l'850 cc, che ha sicuramente degli aspetti positivi. Naturalmente, all'inizio è stato anche un fattore di costo per noi non toccare il motore in modo così radicale, perché sarebbe stato più economico continuare a lavorare sulla base di un motore esistente. E l'aspetto dei costi non riguarda solo Aprilia, ma tutti noi".

Anche Honda e Yamaha, oltre a Ducati e KTM, sono favorevoli, di conseguenza la decisione sembrerebbe essere ormai ad un passo dall'ufficialità. In vista del quinquennio 2027-2031, le moto della categoria regina non dovrebbero quindi più toccare l'incredibile velocità raggiunta da Binder al Mugello, 366,1 km.

Come spiegato da Beirer c'è poi una questione costi, che devono essere ovviamente ridotti e non aumentati. Ricordiamo che l'era delle MotoGP 1.000 è scattata nel 2002 e fra i “velocisti” si segnala senza dubbio Marc Marquez, fresco di contratto con Ducati, che nel 2015 in Qatar raggiunse la velocità di 350,6 km/h.

Un'altra grande questione riguarda le numerose appendici aerodinamiche che negli ultimi anni sono state introdotte nella MotoGp. A riguardo proprio KTM si era detta possibilista sull'introduzione del DRS come in Formula 1 ma dell'argomento non se ne è più parlato di conseguenza è probabile che l'ipotesi sia finita nel dimenticatoio.