MotoGp, piloti contro la regola della pressione gomme: 'Così si rovina il campionato'

I piloti della MotoGp sono alquanto insoddisfatti per via della regola inerente la pressione degli pneumatici. Si è deciso infatti per una pressione minima delle gomme, sia posteriori che anteriori, che non debba essere superata per almeno il 30% di una Gara Sprint e il 50% di un Gp vero e proprio.

La regola non è recentissima, essendo entrata in vigore dallo scorso Gp della Gran Bretagna di agosto, ma quando mancano ormai poco più di due settimane alla fine della stagione MotoGp 2023, che come da calendario si chiuderà il 26 novembre, monta il malumore fra i piloti, consci che con tale nuovo regolamento (pressione minima forza davanti a 1,88 bar) non possono dare il 100%.

Come scrive Motorsport i centauri hanno notato più volte come la pressione salga in maniera molto repentina quando si trovano in scia ad altre moto, restituendo così un front lock (una sorta di bloccaggio della ruota) a dir poco fastidioso.

"È un peccato che non si possa correre al 100% a causa di questa regola", ha espresso sconsolato Martin durante il Gp della Malesia, pilota che ha già ricevuto un richiamo per aver violato il regolamento sulla pressione degli pneumatici.

"È un peccato. Non so come dirlo – ha ribadito - ma penso che questa regola... devono cercare di capire da parte nostra e cercare di rendere la pressione minima degli pneumatici anteriori più bassa perché alla fine non stiamo vedendo delle vere gare". E ancora: "Stiamo assistendo a gare tecniche, perché se il mio tecnico sbaglia la pressione degli pneumatici, non posso spingere e non posso mostrare il mio potenziale. Penso che quest'anno sia così, ma l'anno prossimo se infrangi il limite anche solo una volta, sarai subito squalificato. Devono fare qualcosa, altrimenti l'anno prossimo sarà un grande disastro".

Gli fa eco Aleix Espargaro che ha spiegato che a causa di questo regolamento deve essere più conservativo nelle impostazioni: "In effetti sì, di sicuro. Se non lo faccio, mi beccherò sei secondi di penalità e poi 12", per poi aggiungere un eloquente: "Odio questa regola, rovinerà questo campionato".

Anche Bagnaia, che nel 2025 potrebbe avere come compagno di scuderia Marc Marquez, ha ricevuto un warning per aver corso al di sotto della pressione minima degli pneumatici anteriori e di conseguenza non è da escludere che il campionato possa essere deciso proprio da una penalità: sarebbe a dir poco clamoroso.