MotoGP, orari TV GP di Valencia: scontro finale tra Bagnaia e Quartararo

Mentre i fan italiani della Formula 1 ancora soffrono per il flop della Ferrari in Messico e un finale di stagione deludente rispetto alle prime gare, il Belpaese si prepara all’atto conclusivo della stagione 2022 di MotoGP che potrebbe vedere Bagnaia vincere il titolo mondiale al GP della Comunità Valenciana.

Lo scontro finale tra il campione in carica, Fabio Quartararo, e il Pecco è vicinissimo, e Ducati non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione storica: a Borgo Panigale il titolo manca dal 2007, quando Casey Stoner riuscì nell’impresa di vincere il mondiale. Ci sono però altri dettagli emozionanti per i tifosi del Belpaese: Bagnaia sarebbe il primo italiano a vincere in MotoGP dopo Valentino Rossi, e anche il primo italiano a vincere il titolo su una moto italiana a 50 anni esatti da Giacomo Agostini.

Questo evento di portata storica per gli italiani amanti delle due ruote avverrà tra oggi, venerdì 4 novembre, e domenica 6 novembre. Su Sky Sport Moto GP HD e Now sarà possibile seguire in diretta integrale tutte le sessioni, dalle Prove Libere 1 alla gara effettiva: lo spettacolo inizia alle 9:55 di oggi con le FP1 e trova seguito con FP2 alle 14:10, intervallato dalle prove per Moto2 e Moto3. Le FP3 saranno visibili alle 9:55 di sabato, seguite dalle FP4 delle 13:30 e dalle qualifiche delle 14:10. Domenica 6 novembre, infine, ci saranno il warm-up alle 9:40 e la gara alle 14:00.

Tutto lo spettacolo verrà trasmesso su TV8 in differita, con sintesi delle qualifiche alle 16:15 di sabato 5 novembre e gara MotoGP alle 17 di domenica 6 novembre.

Tornando invece sulle quattro ruote, ecco i prezzi stellari per il GP F1 di Las Vegas.