Una MotoGP in garage: KTM vende la RC16 di Pol Espargaro

Avete sempre sognato di possedere una MotoGP, e magari guidarla in pista ogni volta che ne avete voglia? Grazie a KTM è possibile: in vendita due RC16 guidate nel 2019 dal pilota spagnolo Pol Espargaro.

Parliamo della stessa moto che ha conquistato la prima fila nel GP di San Marino la scorsa stagione, ha collezionato 8 piazzamenti nei primi 10 posti e ha terminato il campionato raccogliendo 100 punti. Di certo ottimi risultati per un team estremamente giovane, che ha debuttato nel GP di Valencia nel novembre del 2016.

Ma torniamo alla KTM RC16, venduta all'interno di un pacchetto esclusivo che comprende memorabilia e servizi: pensiamo a un set di abbigliamento in pelle utilizzato in gara da Pol Espargaro in persona, un casco autografato dal pilota spagnolo, un invito a trascorrere un intero weekend di gara (con trattamento VIP, ovviamente) durante il campionato 2021, un'occasione davvero unica per vivere dall'interno l'esperienza della MotoGP, curiosare nel KTM Factory Team, incontrare i piloti, accedere alla Red Bull Energy Station e ricevere un kit completo di abbigliamento ufficiale della squadra.

Certo tutto questo non vi costerà poco: le due RC16 sono vendute a 288.000 euro l'una, più eventuale IVA. Per provare ad acquistare uno dei due modelli si può scrivere all'indirizzo mail rc16@ktm.com. Quest'anno, causa Coronavirus, sarà impossibile replicare, lo scorso anno però siamo stati nei garage Ducati al GP di Misano, aspettando un 2021 migliore...